郭台銘宣布參選2024！張麗善怒開嗆「沒誠信」：撕裂團結變破口
28日上午，鴻海創辦人郭台銘舉行「主流民意大聯盟記者會」，並正式宣布參選2024總統大選，郭台銘並強調「參選是為了整合，整合才能勝選」，表示在野陣營候選人可一起建構「非綠聯合競選平台」，既競爭又合作，回應主流民意期盼。不過對此，雲林縣長張麗善氣的怒轟郭台銘「沒有誠信」，痛批其撕裂泛藍團結，指出「這是很不團結的表現，希望大家不要成為團結的破口」。
記者林盈君／綜合報導
郭台銘今天上午宣布參選2024總統大選，指出民進黨執政7年多來，對外把台灣帶向戰爭威脅，對內國政方針充滿各種錯誤，無法解決台灣產業發展與人民生活困境，掌控媒體以網軍治國，如此傲慢跋扈，人民已忍無可忍，去年大選多數民意已經清楚表達強烈疑慮、不滿。郭台銘強調，他的參選就是要推進在野整合，「參選是為了整合，整合才能勝選」，讓陷入僵局的在野力量啟動整合，重現生機。
對此，國民黨發聲明表示遺憾，並稱會堅定步伐、團結一致完成政黨輪替的目標，並強調，替郭公開站台將違反《黨員行為規範》，黨紀沒有模糊空間，若違紀由權責單位處理。另外，雲林縣長張麗善得知此事後，氣的砲轟郭台銘沒誠信，張麗善表示，共同團結合作才能致勝，但郭台銘此舉，卻讓泛藍整合瞬間「胎死腹中」，怒批郭台銘「很不團結」。