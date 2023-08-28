郭台銘宣布參選要推動整合　羅智強：在野不整合就是保送賴清德

羅智強表示，民進黨的非核做法是違反國際潮流的，尤其現在對於淨零排放、氣候變遷以及碳權的問題，所以構成未來民進黨堅持不採能源而增加我們的火力發電增加我們的碳排放的話，甚至會重創貿易的發展，所以這個偏向擁核的能源政策採納，對於台灣的生存發展勢在必行。至於在野候選人的相近的能源政策，會不會成為整合的橋樑？羅智強說，整合是民眾心中的橋畔，除了能源政策以外、兩岸政策也希望跟中國降低衝突，此外，對於台灣的民主與新聞自由也有相近看法，給他們一點時間，「我相信他們有智慧能夠找出一條路徑，然後不是為他們個人自己，而是為台灣我們所有的民眾、我們未來的民主發展、兩岸和平、安身立命、經濟發展 找出一條共同的道路。」