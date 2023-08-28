郭台銘宣布「獨立參選2024總統」！預計9月展開連署

郭台銘宣布參選要推動整合　羅智強：在野不整合就是保送賴清德

▲國民黨台北市第六選舉區（大安區）立委參選人羅智強。（圖／記者邱新博攝，2023.08.28）
▲國民黨台北市第六選舉區（大安區）立委參選人羅智強。（圖／記者邱新博攝，2023.08.28）

記者邱新博／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日於張榮發基金會舉行記者會宣布將投入2024總統大選，也宣布競選辦公室發言人，找擁核大將黃士修擔任。國民黨台北市第六選舉區（大安區）立委參選人羅智強在錄製《NOWnews今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》前接受聯訪表示，郭台銘今天提出了主流民意大聯盟，似乎也想要推動整合，相信侯友宜與柯文哲都有一個想法，「讓子彈再飛一會」。

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羅智強說，郭台銘宣布參選，要推動所謂的整合路徑，他認為，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都對於整合是出了相當的善意。羅智強說，2024的總統選舉局勢非常簡單，整合不一定會贏，但如果在野不整合就是保送民進黨總統參選人賴清德。

羅智強認為，侯、柯兩人相信對於在野整合心中都有一個想法，所以「再讓子彈飛一會」，讓各方再努力的去看有沒有可能，找到一條能夠去呼應全台灣多數民眾的民意以及希望政黨輪替的心聲。

至於找了黃士修擔任發言人，是否認為郭在能源政策也是挺核？羅智強說，在野的三方不管是柯文哲、侯友宜、郭台銘，在能源政策的大方向都是要把核能作為國家能源，這點也符合國際潮流。

羅智強表示，民進黨的非核做法是違反國際潮流的，尤其現在對於淨零排放、氣候變遷以及碳權的問題，所以構成未來民進黨堅持不採能源而增加我們的火力發電增加我們的碳排放的話，甚至會重創貿易的發展，所以這個偏向擁核的能源政策採納，對於台灣的生存發展勢在必行。

至於在野候選人的相近的能源政策，會不會成為整合的橋樑？羅智強說，整合是民眾心中的橋畔，除了能源政策以外、兩岸政策也希望跟中國降低衝突，此外，對於台灣的民主與新聞自由也有相近看法，給他們一點時間，「我相信他們有智慧能夠找出一條路徑，然後不是為他們個人自己，而是為台灣我們所有的民眾、我們未來的民主發展、兩岸和平、安身立命、經濟發展 找出一條共同的道路。」

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