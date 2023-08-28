郭台銘參戰2024 高嘉瑜：起手式楊志良失言、準備不充分
鴻海創辦人郭台銘今（28）日宣布參選，直接衝擊泛藍整合，對此民進黨立委高嘉瑜參加《NOWnews今日新聞》網路政論節目《鄉民大學問》前受訪表示，郭台銘參選一點都不意外，因為已經準備非常久，但起手式是衛生署前署長楊志良失言，認為郭背後準備的不是很充分，也凸顯政策論述不足，但郭台銘參選變數仍非常多，包括連署是否能達到門檻或是否最後登記參選，都還有變數。
記者陳威叡／台北報導
對於郭台銘宣布獨立參選，高嘉瑜說，郭台銘宣布參選一點都不意外，因為準備非常久，但起手式從昨天楊志良失言到現在，顯示背後準備不是很充分，也凸顯政策論述不足，要如何吸引藍營、整合藍營分裂狀況，是最大的問題。
此外高嘉瑜表示，柯文哲與侯友宜勢必對郭台銘參選要有所準備，包括未來是否要喝咖啡、喝果汁，或是有其他的布局，這是民進黨要小心因應，並非現在泛藍分裂民進黨就認為大勢底定，認為整個選舉變數還非常多，是否會超過參選連署，是否真的最後會登記參選，都還有變數。
至於郭台銘邀請黃士修擔任發言人，高嘉瑜表示，這某種程度代表跟擁核站在一起，對於台灣能源主張，民進黨始終支持非核家園或是再生能源、綠能，這些都是國際趨勢，未來這個部分會有攻防，呼籲民眾就政策論述去做比較，但對台灣來說，最重要的核廢料何處何從，無論誰執政都必須去面對。