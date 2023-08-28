《好聲音》周深遭那英淘汰淚灑舞台！當導師哭了：謝謝你們信任我
《中國好聲音》因李玟控訴不公，引起軒然大波，導師在選秀淘汰環節的每次決定都會影響學員的星途，但要走得長遠，終究得靠實力，歌聲空靈唯美、雌雄難辨的美聲歌手周深當年被導師那英淘汰，讓眾人大呼可惜，不過是金子總會發光，如今他遊走於各種綜藝節目，甚至晉升音樂導師，同樣處在那英的導師位置，面臨選手被淘汰時仍感謝他，周深忍不住感動落淚，哽咽著說：「謝謝他們的信任，願意相信我這個陌生人。」
記者江芷稜/綜合報導
身材嬌小、僅161公分的周深，擁有介於孩童、男性、女性間的清亮聲音，以及9種外語能力，在網路上以不露臉翻唱歌曲聞名，因為《中國好聲音》導播組大力邀請，決定參加第三季節目，以一首齊豫的〈歡顏〉驚豔全場，加入那英戰隊，卻在16強比賽時遇到聲音激似齊秦的李維，兩人合唱〈貝加爾湖畔〉宛如天籟之音難分軒輊，儘管觀眾高喊周深名字，最終那英含著淚光向周深道歉，選擇了李維。
這次的比賽重重挫敗了周深，讓原本就沒自信的他站在舞台上淚如雨下。不過，他的天籟嗓音已受到關注，知名音樂人高曉松說：「這樣的聲音不拿來唱我的歌，這不虧了嗎？」主動為他製作新歌〈玫瑰與小鹿〉，讓周深獲得音樂榜最佳新人獎，他也放棄牙醫專業，在烏克蘭學習聲樂專業的美聲唱法，2016年以歌曲〈大魚〉美聲結合流行的唱法令人耳目一新，獲得許多獎項肯定。
由於參與《好聲音》節目，周深與其背後的經紀公司「夢響強音」簽約6年，期間演唱眾多電影、電視劇主題曲，開始嶄露光芒，2020年合約結束後，周深活潑逗趣個性獲得綜藝節目喜愛，紛紛邀請他上節目。最近在音樂競賽節目《舞台2023》，周深晉升導師位置，教導學員發音、唱歌，專業表現有目共睹。
不過，看到學員被淘汰時，周深忍不住哭了，從當初被選擇的人，如今見到別人同樣歷經考核機制，必須面臨去留，周深說：「我很想哭，因為陌生人對我的信任，每一個舞台歌手來說，對我來說都是陌生人，包括到現在，我們可能也只是在陪伴這麼短短的一點時間，沒有想過他們會接受我的意見，很謝謝他們在一個很殘酷的舞台上，願意去相信我的話。」節目播出選手奧斯卡在後台感謝周深相擁痛哭的畫面，場面極度催淚。