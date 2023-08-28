郭台銘選總統、工商大老說話了！盼知曉中小企價值與貿易談判關鍵

郭台銘今日上午召開「主流民意大聯盟記者會」，正式向外界宣布投入下屆總統大選，並以獨立參選人身份進行連署。
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商總理事長許舒博在聽聞消息後說道，「我不針對個人，無論誰參選，選前選後都要與工商業界持續對話！」台灣所擁有的國際地位來自「經濟實力」，而非國防武力，而工商界就是經濟實力最好的表現。
「身為國家未來領導人，怎麼可能跟工商界完全不對話，這是不對的！」他強調，工商界講求「未雨綢繆」，盼總統候選人們能從未來的角度了解工商界的困境與價值，「不管誰想當總統，我們更關心國家的經濟實力，能不能在國際社會上繼續扮演要角。」
許舒博提醒，政府政策不要違背工商界的原則，兩岸目前已有貿易障礙產生，國家領導人看法要明確，讓工商業界能夠放心，兩岸政策關鍵在貿易與經濟，「如何面對貿易壁壘，如何面對兩岸經濟合作架構協議（ECFA），如何面對兩岸產品銷售，這些都必須要加緊思考。」
貿易不要只是關起門來做，要知道台灣的競爭力在哪，同時也了解對方的需求，降低雙方貿易逆差，達到互補與平衡，「這才是貿易談判的關鍵」，不是讓長期的問題繼續存在，若兩地貿易長久以來落差大，可能會開始產生排斥效果。
台灣有164萬多家廠商，其中，有9成以上都是中小企業，許舒博表示，郭台銘過去的大企業經營模式，不能放到中小企業來，必須要對台灣的中小企業多做了解，並知曉其存在的價值。
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