蘇拉、海葵颱風「南北夾攻」台灣！恐有藤原效應 週三四難逃暴雨
在蘇拉颱風持續逼近台灣的同時，今年第11號颱風「海葵」也在今（28）日上午生成，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵颱風的出現，間接導致蘇拉颱風無法銜接太平洋高壓的導引氣流，讓蘇拉只能在大低壓帶內往西移動，目前預估不會登陸台灣，現階段仍要留意週三至週四（8月30日至8月31日）蘇拉帶來的暴雨，2颱風就算出現「藤原效應」，也要等到週五（9月1日）過後，請民眾做好防颱準備。
記者張志浩/綜合報導
黃恩鴻說明，若在正常情況下，太平洋高壓增強，蘇拉颱風應該會沿著高壓邊緣往西北移動，中心會更靠近甚至登陸台灣，但在海葵颱風生成後，阻擋太平洋高壓勢力持續往西，「蘇拉颱風無法銜接太平洋高壓給予的導引氣流」，只能在下方的低壓帶內順著往西行進，因而出現這樣的路徑變動。
黃恩鴻指出，目前看來，海葵颱風會持續沿著太平洋高壓邊緣加速移動，在週五過後可能會和蘇拉颱風出現藤原效應，結果會造成蘇拉颱風遠離台灣、接近廣東時，卻逆時針折返，再威脅台灣一次，不過後續變化仍有待觀察，其路徑影響變數太多。
黃恩鴻強調，氣象局預計在今晚至明晨發布海上警報，目前要留意的還是週三至週四的降雨，各地天氣皆不穩定，東半部及南部有局部大雨或豪雨的機率，週三蘇拉颱風強度將達到顛峰，東半部及恆春半島有陣雨，北部及南部也有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的情況。
氣象局補充，「藤原效應」主要由日本氣象學家藤原先生最早開始研究，定義上，如果兩個颱風靠近至1000公里左右時，它們將相互繞著相連的軸線做「環狀反時鐘方向旋轉」，旋轉中心的位置，由2個颱風的相對質量及颱風環流的強度來決定。旋轉時通常較小的颱風走得比較快，較大的颱風走得比較慢，有時2颱風還可能逐漸合而為一，這種雙颱風交互作用現象，就稱為藤原效應。