「新宜技職聯盟」成立 新北、宜蘭攜手拚高等、職業人才培育
新北市政府教育局、宜蘭縣政府教育處攜手國立宜蘭大學，今（28）日在新北市政府舉辦「新宜技職聯盟」成立儀式，號召以智慧科技與先進工程知識與技術導入新北市及宜蘭縣各校，打造從國小、國中、高中職到大學，從職業試探到高等人才的培育聯盟，拓展兩縣市職業試探合作及交流，達到雙贏的效果。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，宜蘭大學教學資源充沛，除無人機領域外，在推動的人工智慧、物聯網、綠能科技等新興領域的產學資源，都讓能技職師生學習與業界接軌的最新專業知識技能；強調新北市長侯友宜最重視技職教育跟適性發展工作，要透過大學擔任兩縣市整合平台，打造經典的技職教育核心工作。
宜蘭縣政府教育處副處長謝麗蓉則是說到，「新宜技職聯盟」除了可鏈結技高及大學外，也向下扎根至國中，在未來聯盟的資源共享下，相信不論是國中生的適性發展或是技高生的專業培育，都可共育兩縣市頂尖人才。
全國第一所推動AI科技人才培育中心的泰山高中校長孔令文也說到，未來期待以宜蘭大學智慧科技及先進工程為基底資源，與宜蘭縣技高合作培育具有人工智慧、智慧農業及大數據管理的人才，共育台灣未來競爭力。
教育局說明，新北市2023至2026年以4年8億翻倍經費推動全國首部「NewTop World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，推動新北大教育策略，邀請大專校院與新北市各級學校合作；透過成立「新宜技職聯盟」，鏈結新北市和宜蘭縣，期待未來更多跨縣市、領域的產官學攜手，為臺灣培育世界頂尖人才。