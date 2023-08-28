郭台銘獨立參選2024總統！命理師曝玄機 「副手選她」穩上大位
鴻海集團創辦人郭台銘不忍了，今（28）早正式在「主流民意大聯盟記者會」中，宣布投入2024總統大選，競選辦公室發言人是黃士修，最受注目的副手人選尚未公開。而成功預言郭台銘將「獨立參選」的命理專家楊登嵙，建議副手可選擇具經濟、科技專長的「女性」，有助坐上總統大位。
家庭消費中心/綜合報導
郭台銘自5月底「感恩之旅」啟航後，是否獨立參選傳言不斷，郭台銘終於在今（28）日宣告，將獨立參選2024總統大選，並展開連署。郭台銘參選心意堅定，不只喊出讓台灣成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」，面對外媒詢問，若是中共政權施壓、沒收鴻海財產，郭台銘還說「Yes,Please,Do it!」稱願犧牲個人財產，換中共不要來打台灣。
先前多次成功預言選舉結果的命理專家楊登嵙，他在今年5月預言郭台銘將獨立參選再度成真。而郭台銘選在「農曆七月半」前夕參選，楊登嵙翻看《通書》，指今（28）日「諸神朝天」，宜訂盟嫁娶，即使是俗稱「鬼月」的農曆七月仍有好日子，今天正適合定下重要盟約。
楊登嵙補充，今農曆七月十三戊午，「午」代表馬，對39年次出生、屬虎的郭台銘來說，三合力量最大。而宣布地點選在張榮發基金會，恰好是總統府正對面，風水上也是一種宣示，意謂「前進總統府」。
面對接下來的「四腳督」局面，命理專家楊登嵙過去曾指出，在賴、侯、柯、郭4人之中，整體來看郭台銘面相分數最高，最具2024年「帝王之相」。副手候選人將成關鍵，建議可選擇具備「經濟」或「科技專長」的女性，突顯郭台銘不搞政治、拚經濟、尋求和平發展的理念，就有機會坐上總統大位。
至於郭的副手人選部分，包括韓國瑜妻李佳芬、金鐘獎主播沈春華、資深媒體人陳文茜都曾被點名，其中呼聲最高則是無黨籍立委高金素梅。不過李佳芬、陳文茜否認之外，高金素梅稍早也回應已宣布參選立委。