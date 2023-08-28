郭台銘宣布參選 高嘉瑜讚多一個選項「小孩子才做選擇」
由知名主持人郭子乾主持的《NOWnews今日新聞》網路政論節目《鄉民大學問》，今（28）日邀請民進黨立委高嘉瑜與國民黨前台北市議員羅智強錄製節目，過程中論及鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選一事。對此高嘉瑜表示，對於多一個競爭者、多一個選擇她認為樂觀其成，民進黨不會去介入連署跟要求，「小孩子才做選擇，民眾全都要」。
記者陳威叡／台北報導
郭台銘今日宣布獨立參選，此舉將直接衝擊在野選情，高嘉瑜認為，郭台銘參選是劍指柯文哲，因為侯友宜民調已經不能再低了，但郭參選也會讓侯友宜顯得沒有這麼差了，也因而傳出陰謀論，其實國民黨是希望郭台銘參選。
高嘉瑜認為，郭台銘宣布參選會拉到柯文哲的票，民調一來一往之間，對侯友宜而言整合的契機就出現，郭台銘雖喊出整合，問題是要怎麼合？是要整合其他人當副手，或是願意被整合，是否被柯侯認為是鴻門宴，但要是郭台銘願意被整合，今天也不會演這一齣了。
對於郭台銘宣布參選，高嘉瑜說，多一個有力的競爭者，多一個選項是樂觀其成，郭在企業經營上有其獨門方法，而郭台銘參選還要有29萬人連署，民進黨不會介入跟要求，民眾希望多一些選項，這也是很好，「小孩子才做選擇，民眾全都要。」