行動電源爆炸！3C達人建議「別摔、別過充」四大原則保障自身安全
日前墨子科技行動電源疑似爆炸事件，在網路引發熱議。事後墨子科技宣布202211、 202212「MOZTECH® 萬能充Pro 多功能五合一行動電源」的消費者可申請換新機一台，並免費健檢，消費者得知後打爆客服，短短3天就有上萬人向客服申請換貨。對於行動電源的使用，高雄3C達人潘嵩仁也提出建議，包含「別摔、別過充」等四大原則，以保障自身安全。
記者陳美嘉／高雄報導
儘管業者指出該行動電源擁有BSMI和NCC雙重認證，但這一事件仍然讓人質疑行動電源的安全性。3C達人潘嵩仁提出看法，他表示，該行動電源使用的是鋰聚合物電池，這種電池一般具有較高的安全性。然而，即使是這種電池，也不免存在突發性破損的風險，例如過高的充電電壓或過高的溫度可能也會引發爆炸。
潘嵩仁初步分析，可能是因為該行動電源在充電時出現電壓過高，並且充電保護電路失效所致。加上該行動電源是多合一設計，電源電路設計相對高規複雜，一旦過壓保護零件失效，導致過壓充電就可能引發爆炸。
潘嵩仁指出，該事件仍在調查中，爆炸原因尚未確定，但這次事件提醒消費者，即使是經過BSMI認證的行動電源，也不容忽視安全問題。為了保障自身安全，使用行動電源時應遵守以下原則，「不要隔夜充電或過度充電；避免高溫、潮濕環境；避免摔落或物理損壞；使用原廠充電器和線材。」
墨子科技表示，創辦人陳瑋廷這幾天都低調在台南總部與經銷商、維修站溝通，希望相關合作廠商能一起幫公司解決這次危機。這次行動電源爆炸事件，公司預估，符合換貨資格將近25萬人，目前先下上萬個訂單準備生產，貨源一定足夠，這波事件公司恐支出上億元的開銷製作新貨供消費者換取，但為求喚回消費者信心和品牌形象，公司一定負責到底。