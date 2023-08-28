中元節強碰蘇拉颱風！「年度大潮爆發」別去海邊 漲潮比鬼還恐怖
本週三（8月30日）是中元節，適逢年度的「天文大潮」，在週三至下週日（9月3日），新北至北台南、澎湖等沿海地區在海水滿潮時的潮位偏高，而逼近台灣的「蘇拉颱風」也在週三起劇烈影響台灣天氣，提醒民眾近期除了要慎防海水倒灌、淹水等災情外，也要避免不必要的海上或海邊活動，以免意外發生。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局示警，近日（8月30日至9月3日）是新北至北台南、花蓮、成功沿海地區及澎湖（七美）的「年度大潮 」，其中週五（9月1日）預計是潮位最高的時期，提醒沿海低窪地區的朋友，在漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動也要多加留意。
針對蘇拉颱風的影響，氣象局預報員黃恩鴻說明，預計在今晚至明晨發布海上警報，週三中元節至週四的降雨最需注意，各地天氣皆不穩定，東半部及南部有局部大雨或豪雨的機率，週三蘇拉颱風強度將達到顛峰，東半部及恆春半島有陣雨，北部及南部也有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的情況。
氣象局補充，新北至嘉義、北台南（將軍）、花蓮、成功沿海及七美，「年度大潮」發生日期約在8月31日至9月4日，這段期間西南部沿海雖已過年度大潮，但潮位還是會偏高，沿海低窪區域一定要多加注意淹水情況。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，大潮之外，颱風也可能引起風暴潮，雲林以南沿海低窪地區易有海水倒灌及積淹水情況。