郭台銘霸氣回應「中共沒收鴻海資產」假設　集團急發400字聲明

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他表示，「我，郭台銘，今天要鄭重向各位報告，我決定以總統參選人的身份，投入2024總統大選。」更指出自己是幾位候選人當中，唯一具備經營管理的企業家、擁有50年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，捨我其誰。」
會後路透社記者提問，若是參選惹怒中國政權，慘遭沒收鴻海在陸資產怎麼辦？郭台銘霸氣回應「Yes！Do It！」強調若犧牲他個人財產，可換得中共不打台灣，他願意讓其財產發揮價值。
對此，鴻海緊急發布聲明回應，指出鴻海於1991年在證交所上市掛牌以來，目前有逾80萬名股東，公司本身是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有。
「郭創辦人4年前交棒、未再參與公司日常管理」，可以說是全球大型企業中非常好的傳承案例，未來公司會基於創辦人建立的基礎上再上層樓。
今年是鴻海成立第49年，已在思考下一個50年，讓集團持續轉型、永續發展。公司提出的分享、合作、共榮，就是希望透過鴻海的全球地位，協助所在的24個地區，帶來當地經濟的發展以及優質的就業機會，不論是以往或是未來，這都是對提升人類福祉最大的貢獻。
鴻海推動公司治理、經營獨立性（董事會獨立董事過半）、以及多元化（女性董事、主管、與員工），希望樹立專業經營的典範。
鴻海強調，集團不會參與政治活動，但會致力推動永續經營，讓公司可以基業長青，「這就是鴻海集團的DNA，不斷的進步與改善。」前面將近五十年期間，提供改變人類科技生活的產品；未來五十年，鴻海希望透過營運模式創新，提供能夠改變人類移動生活的產品。
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