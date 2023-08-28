郭台銘宣布獨立參選有望逆襲？藍營人士直呼：他早已慢慢消風
鴻海創辦人郭台銘今（28）日正式宣布獨立參選，並投入2024總統選舉盼推進在野整合，加上國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德及民眾黨總統參選人柯文哲，現檯面上已出現四組參選人。不過，據多份民調顯示，賴清德支持度始終維持第一，而郭台銘則敬陪末座，是否宣布參選後有望逆襲？一名藍營人士則直呼「郭早已在慢慢消風中。」
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今召開主流民意大聯盟記者會，正式宣布獨立參選，並提到三個多月來，在野陣營整合工作完全沒進展，而他的參選就是要推進在野整合，「參選是為了整合，整合才能勝選。」
而當郭台銘受訪時被問到，民調第四名如何整合柯文哲、侯友宜？他自信滿滿說，他今天才宣布要參選，還沒宣布前民調就已經有10幾趴，相信今天正式宣布參選後，支持度一定會上揚，「我有充分的決心和信心，謝謝大家支持。」
對於郭台銘勝率是否會上漲，甚至反超為第二名？藍營人士直呼，郭台銘早已在慢慢消風中，支持者也都看得出來。他接著痛批郭台銘，講話不算話沒誠信，低估了中華民國選民，且手段與目標完全矛盾，自己都無法說服自己，這要怎麼當總統?
自藍綠白各黨推出總統參選人後，郭台銘被納入「四腳督」民調中，皆以第四名的成績敬陪末座，各界並不看好其參選，此前被視為挺郭的苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議長李文斌，稍早也出面表態不支持，並強調不會幫忙連署。