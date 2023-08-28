網紅推薦行動電源爆炸！墨子科技損失逾1億2千萬 老闆深夜吐心聲
許多網紅大力推薦的「MOZTECH墨子科技」行動電源，日前驚傳爆炸起火事件，消息引發外界關注，而官方也宣布，將針對買到2個產品規格序列號的顧客進行免費換新服務，預估受影響用戶高達25萬名，針對本次事件，墨子科技創辦人深夜也在IG吐露心聲，並透露損失金額恐高達1億2千萬元。
記者潘毅/綜合報導
墨子科技於25日發出正式聲明，旗下產品「MOZTECH 萬能充Pro 多功能五合一行動電源」自燃事件，已在第一時間成立專案小組進行調查，只要產品規格序列號是「202211、 202212」，可主動聯繫客服，將會派車收回並更換新機1台。此外，8月23日起至11月30日，消費者如果遇到產品有任何瑕疵問題，經檢測單位確認後，墨子科技也將直接免費提供換新。
墨子科技創辦人也在昨晚於個人IG發出限時動態，表示自己對驚擾到社會大眾感到萬分抱歉，曾經一度想放棄，但身為一間企業，有義務也有責任為整件事、品牌及使用者，負起最大的責任。
他也提到，為了提供使用者最完善的保障與售後服務，決定將同一個型號的萬能充，前後兩個月份的產品全數收回，進行分析檢測，徹底找出問題，「目前預估損失金額1億2000萬元，應該還會再高一點。」