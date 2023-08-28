評郭台銘參戰2024 黃暐瀚：毫無影響、選舉已經結束了
由知名主持人郭子乾主持的《NOWnews今日新聞》網路政論節目《鄉民大學問》，今（28）日邀請民進黨立委高嘉瑜與國民黨前台北市議員羅智強錄製節目，對於鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統一事，資深媒體人黃暐瀚直言，認為柯文哲與侯友宜加起來都贏不了賴清德，郭台銘參選對大局毫無影響，「選舉已經結束了」。
記者陳威叡／台北報導
黃暐瀚表示，郭台銘支持度會從10％往上起跳，成為2024第四組總統參選人，9月17日副手人選也將出爐，對郭台銘而言29萬人連署並不困難，認為「一張票一世情」，先前曾經打過BNT疫苗的民眾會還他一個人情，重點在於郭台銘參選是否能拿下百萬選票，甚至壓過侯友宜。
黃暐瀚認為，郭台銘早就該宣布參選，但時間拖到了，既然要參選何不在823宣布，甚至可以喊出「兩岸不打仗，票投郭台銘」口號，認為郭台銘的進場不漂亮，郭聲稱侯友宜看起來不行因而參選，那也是因為郭台銘沒有幫忙，「否則侯友宜會有這樣的民調嗎？」
黃暐瀚分析，郭台銘參選對大局毫無影響，柯文哲與侯友宜民調相加都贏不了賴清德，郭台銘原先評估參選大家會很激動，民調因而上升，但其實影響柯文哲也很有限，認為柯文哲不會贏、侯友宜贏不了、郭台銘上不去，「選舉已經結束了」。