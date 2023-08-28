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蔡瑞雪開特斯拉差點被撞！路人眼球被洞洞裝吸住　忘了關心她安全

▲蔡瑞雪穿辣裝開特斯拉遇逆向三寶，部分網友忘記關心她安全，只在意副駕駛座有沒有空位。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪穿辣裝開特斯拉遇逆向三寶，部分網友忘記關心她安全，只在意副駕駛座有沒有空位。（圖／蔡瑞雪IG）

記者陳雅蘭、實習記者郭亘芸/綜合報導

蔡瑞雪有著甜美五官、火辣身材，加上畢業於北一女中，獲有「北一女神」稱號。她昨（27）日在IG發文分享開特斯拉遇到三寶的情況，結果因為穿著太過火辣，「焦點大模糊」導致留言區歪整樓。

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▲蔡瑞雪2022年24歲時買了一台特斯拉送自己。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪2022年24歲時，買了一台特斯拉送自己。（圖／蔡瑞雪IG）
蔡瑞雪2014年高中時因上過節目《校花點點名》而獲得「北一女神」稱號；她2017年到韓國參加女團養成節目《偶像學校》，以素人身分爭取出道失敗，但也因此獲得台灣網友注意；蔡瑞雪也是(G)I-DLE台灣成員葉舒華的好友。蔡瑞雪除了是YouTuber，偶爾也會參與台灣電視、電影演出，近期播出中的《地獄里長》也能看到她的身影。

蔡瑞雪時常發文曬美照，她27日PO出坐在駕駛座，雙手趴在方向盤上面對鏡頭的照片，並寫下：「突然遇到逆向又開很快的車，急煞不舒服，還好沒被撞到。」但因為蔡瑞雪穿著白色露背無肩帶小可愛，白皙香肩、美背一覽無遺，貼文除了關心的留言，網友也被蔡瑞雪的穿搭吸引。

粉絲留言表示：「好險沒事，妳是受神眷顧的雪寶」、「謹慎小心駕駛，但是對於別人真的防不勝防」、「瑞雪甜妹子注意安全」；路人及網友則歪樓說：「好辣，可以坐副駕嗎」、「這張好漂亮」、「無敵了這個…」紛紛稱讚蔡瑞雪辣度破表的開車穿搭留言，令不少人笑說：「重點整個大歪樓！」

▲蔡瑞雪有「北一女神」稱號。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪有「北一女神」稱號。（圖／蔡瑞雪IG）

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