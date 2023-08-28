郭台銘宣布獨立參選又盼整合侯柯 黨務人士轟：咖啡留著自己喝
鴻海創辦人郭台銘今（28）日震撼宣布獨立參選2024總統，並預計在9月正式展開連署。不過，郭台銘也提到，他參選是為推進在野整合，並再度邀約國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡、奶茶，看似在野整合未正式宣告破局。然而，一名黨務人士則痛批郭已無新招，「咖啡留著自己喝。」
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今在主流民意大聯盟記者會上宣布獨立參選，他聲稱「今天我宣佈參選總統，並全面展開連署，以取得參選資格，就是要代表主流民意，予以整合藍白兩黨」。郭還強調，他參選是為促成在野陣營的整合，「在野不整合，便宜賴清德」，並將繼續邀請在野陣營兩位候選人坐下來，「你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事」。
郭台銘採取「雙管齊下」戰略，一方面宣布獨立參選，另一面也不放棄藍白在野整合。黨務人士痛批，郭台銘已經沒有新招，稱要讓GDP倍增，但具體要拿什麼來做？葬送自身過去成功企業家信用。
該黨務人士還直言，咖啡會也應不用再談了，郭台銘自稱主流聯盟召集人，但就連柯文哲也不想理睬，已明顯玩不出什麼名堂。他認為現階段已造成紛擾，應忽視郭台銘「咖啡留著自己喝。」
依據中選會期程，9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人；根據相關規定，9月19日至11月2日連署期間，未經政黨推薦獨立參選人，連署門檻需超過29萬份。黨務人士說，民進黨一定會幫忙連署，因為郭台銘若通過門檻，就是讓賴清德得利。
另對未來若有國民黨籍里長幫忙連署，黨務人士也強調黨中央「絕對會嚴懲」，黨紀已有明文明定，文傳會稍早也發聲明告知，替郭台銘站台抑或有幫忙助選行為，已違反黨紀行為規範，會有違紀問題。