《未來少女》「黑曜精靈」舉辦粉絲見面會！原子少年學長驚喜現身
▲未來少女「黑曜精靈」舉行粉絲見面會。（前排左起）紫嫣、力安、張瑄、雨璇，（後排左起）采婕、名慧、依沛、Emma、郭郭。（圖／星光瑞瑞提供）
記者郭佩蓉/綜合報導
2023-08-28 13:57:32
女團選秀節目《未來少女》播至第5集，每集都引來熱烈討論，為感謝粉絲一路的支持與應援，「黑曜精靈」昨（27）日首度舉行「TB少女下午茶粉絲見面會」寵粉，從TB少女公寓LINE OA近萬名粉絲抽出40位來自北、中、南的幸運粉絲，可與少女們近距離面對面共度幸福下午茶時光及遊戲同樂。神祕嘉賓「原子少年」暖心學長金雲、江尚儒，也送來「黑曜精靈」造型蛋糕祝賀粉絲見面會大成功，不過少女們一度還猜測神祕嘉賓莫非是「紫嫣爸爸」李㼈到場，主持人開玩笑說：「那大家可能會嚇跑吧。」引來現場爆笑。
粉絲見面會一開場就由「黑曜精靈」的力安、采婕、紫嫣、名慧、張瑄、Emma、郭郭、雨璇、依沛9位團員，演唱《未來少女》節目主題曲〈未來就是現在〉揭開序幕。申力安也現場演唱她個人創作單曲〈Is It All a Lie〉與歌迷分享，擁有6萬粉絲的郭郭，抽出一位幸運粉絲與她3連拍。少女們也在見面會上公開每次錄影表演前，在後台等待的小祕密，紫嫣透露，她一定會準備2大袋零食，藏在第2現場椅子後面，「因錄影時間長，可以隨時吃零食補充體力，除了團員們也會和其他團隊一起分享。」依沛則說，上場前大家會一邊唱、一邊做開合跳運動，做為唱跳前的開嗓暖身啟動，力安補充說：「這是確保上台演唱跳舞時，音量也可以正常輸出。」 ▲《原子少年》金雲（後排左4）、江尚儒（後排右3）送上「黑曜精靈」造型特製蛋糕。（圖／星光瑞瑞提供） 難得與粉絲同樂，「黑曜精靈」也分享參賽心情，采婕因為前3次公演都沒被選出表演，第4次公演終於有機會上場，她開心說，其實誰上台都一樣，都代表著「黑曜精靈」，大家都很認真練習，享受舞台。張瑄也分享，因為她是最後一位被選進「黑曜精靈」團隊的成員，知道獲選時她太感動就哭了，一圓兒時夢想，「但當時我正在做頭髮，髮型師看我突然哭了，也不知道我是怎樣哈哈。」她說，從未與一群女孩相處的經驗，剛開始很害怕緊張，很擔心會被排擠，現在大家感情卻愈來愈好。 ▲「黑曜精靈」舉行「TB少女下午茶粉絲見面會」，感謝粉絲一路支持應援。（圖／星光瑞瑞提供）
神祕嘉賓「原子少年」帥氣學長金雲與江尚儒到場時，現場一片驚呼，身為選秀節目前輩，金雲分享經驗說，「節目到後台錄製訪問時，當初我永遠是那個不愛講話的人，現在想起來，應該要多說話的，要為自己多爭取上鏡的機會。」他跟少女們說，大家現在才剛起步，還有很長的路要走，不要忘記自己喜歡表演的初心，但只要跟自己比就好，就會愈來愈棒，金雲也呼籲粉絲，別忘了到beanfun!應援投票；江尚儒說，每次錄影時間很長，建議女孩們上場前，可以喝一些能量飲，在舞台上演出時，能量大爆發，「享受舞台，莫忘初衷，祝福像團名『黑曜精靈』般，能在黑暗中，永遠閃耀發光。」
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