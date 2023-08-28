中國要大英博物館歸還國寶　歐媒提醒：別忘了紅衛兵破壞

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而英國警方和館方遲遲不發布失竊文物的照片，意味著大英博物館仍未能查明，龐大收藏中究竟多少已經找不到，可能不只2000件。
社評稱何況大英博物館收藏多達800萬件的文物，絕大部分來自世界各國，而且當中不少是透過非正當手段得來，大英博物館因此又被稱之「贓物接收者」。
環時社評還說，目前大英博物館內收藏的中國文物約2萬3000件，其中約2000件長期展示，像是「女史箴圖」的唐代摹本、三彩羅漢像、商周青銅器、魏晉石佛經卷，究竟如何落入大英博物館，具體過程難以追溯。
社評指控，多年來，大英博物館拒絕歸還文物的主要理由，皆依據英國議會1963年修訂的「大英博物館法」（The British Museum Act），當中規範禁止博物館返還任何藏品。
不過根植於歐陸的華文媒體「歐洲之聲」（Sino Euro Voioces）發行人廖天琪去年7月間發表「被掠奪的文化遺產應當物歸原主嗎？」指出，中共別忘記文革時期紅衛兵的破壞。
文章指出，滿清後期積弱，受到列強的侵略，文物被毀被盜，固然令人心痛氣憤，但不要忘記抗戰期間日軍的轟炸燒殺，國共內戰多年的硝煙戰火，這對珍貴的歷史文物都構成毀滅性的因素。
當然還有文革時期，紅衛兵在全國對歷史文物的打砸搶所造成的損失，遠遠甚於當年帝國主義的掠奪，並說貧窮落後的國家對於文物和藝術沒有足夠認知，也沒有能力去維護。
文章舉例，當年英國人若沒運走帕德嫩神殿（Parthenon）的浮雕，沒掠奪貝寧（Benin）的青銅器等，這些文明寶物可能都會毀於戰爭內亂，或被自己人盜賣營利，倒不如安全躺在富裕國家的博物館中受到保護。
文章指出，但願中共政權汲取教訓，不要如老毛（已故中共領導人毛澤東）所說：「文化大革命這樣的政治運動要七八年再來一次。」那就不僅千萬人頭落地，所有的中華文物將再度遭到致命的洗劫。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120828