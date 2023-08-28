吳欣岱嗆是「郭台銘的陳之漢」 楊志良：我沒有講三字經啊
鴻海集團創辦人郭台銘昨天找來前衛生署長楊志良擔任智庫，不過，楊志良卻在造勢場合稱「家暴是因為沒辦法修理總統蔡英文」，引發熱議，台灣基進黨台北市黨部主委吳欣岱開酸，「郭台銘找到了他的陳之漢」。對此楊志良今（28）日認為，「我沒有講三字經啊」，更直言不要「你聽的不爽，就說我失言」。
記者林怡昕／台北報導
楊志良昨天幫鴻海集團創辦人郭台銘的造勢活動站台時，表示「家暴是因為沒辦法修理總統蔡英文」，吳欣岱稍早在臉書開酸，「郭台銘找到了他的陳之漢」，楊志良應該是來敗票的，他有沒有想過說出這些話的當下受害者的感受，更遑論怎麼會是呼籲大家用暴力的方式作為情緒發洩的出口？也質疑「郭台銘找這種人作為智庫，只能說豬大哥，加油好嗎？」
至於吳欣岱認為，楊志良失言就像網紅「館長」陳之漢一樣，狠酸「郭台銘找到了他的陳之漢」。楊志良今天受訪時回應，「我哪裡失言，我覺得我講的都是對的，你聽的不爽，就說我失言？」楊志良說，館長罵三字經，自己沒有罵三字經，自己有忍著，「我只說混蛋而已，沒有說三字經，我很想說三字經」，更強調自己是正派的教授，不像蔡英文一樣是「假博士」。