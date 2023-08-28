陳奕迅驚喜現身AGA江海迦演唱會　合唱新歌〈Special One〉

AGA江海迦出道10年，歷時3年籌備，終於迎來首個個人紅館演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》，多位圈中好友徐濠縈、蔡一傑、蔡一智、丁子高、陳蕾、岑寧兒、Robynn Yip、Alex 林德信及師弟師妹：Mike曾比特、Kira陳葦璇、Kerryta周子涵等人現身支持。 AGA江海迦邀來陳奕迅擔任演唱會嘉賓。
AGA身穿紅色皮褸於螢幕一角閃現，全場歡呼聲四起為演唱會揭開序幕。AGA大秀長腿以性感造型登場，勁歌熱舞獻唱演唱會主題曲《Count to Ten》及《MAD》，AGA脫去外套唱出《MIZU》，身上穿著由200萬針刺繡與珠片組成的浮世繪風格舞衣，相當耀眼。
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勁歌熱舞過後，AGA換上一襲由過萬顆閃石組成的銀色流蘇長裙，連升兩次key唱出 《Nights Without You》及重新改編的《Everyday》及《吃定我》，尾奏由兩位吉他手走到台上battle，令全場氣氛升溫。激昂過後，AGA換上型格暗黑造型，手持吉他自彈自唱從未曝光新歌《The Lovers》，然後唱出《What Are We Gonna Do》及《理性與任性之間》，AGA穿著半截皮褸露出小蠻腰，燈光下秀出馬甲線，展示這半年努力健身的成果。
隨後AGA換上一襲白色紗裙，躺在舞台正中央唱出《若》，琴聲一落AGA緩緩站起，唱出《圓》，身穿黑色斗篷的舞者排成圓形，令大家對歌曲有更深一層體會。隨後小朋友合唱團與AGA合唱《Better Me》，及後換上金色東方刺繡歌姬造型，於盆景一樣的鋼琴前自彈自唱，鋼琴離場後舞台正中懸著孤燈，AGA深情唱出《Miss u Goodbye》及《孤雛》。