因應開學日　中市跳蛙公車回來了

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局長葉昭甫指出，在上、放學時尖峰時段有大量通學人潮，將在開學日推出加強服務學生的公車區間車、繞駛及延駛學校的班次，還有200、500、700、900幹線跳蛙公車班次也在8月30日起同步恢復，其中700路跳蛙公車因駕駛員人力不足，適時調整班次為8班次，籲請豐原高中、新民高中、台中家商、興大附農、明德中學的同學搭乘時留意，後續將視實際搭乘情形滾動檢討。
為不影響尖峰時間民眾乘車權益，同時因應駕駛員人力不足因素，交通局在開學前持續觀察路線班次發車情形並不斷蒐集各方意見，邀集台中市的市區客運業者研議檢討路線及班次時刻調整，初步針對多條有高度重疊或替代路線來進行微調，調整後將使班次更穩定發車，以保障尖峰時間民眾的乘車權益。
交通局表示，串聯重要路廊與捷運車站的100、200、500、700、900路幹線公車班距有所調整，由原先尖峰10分鐘一班調整為15分鐘一班、離峰15分鐘一班調整為20分鐘一班，其中100及500路行駛動線也進行調整，由原本新民高中及公共資訊圖書館縮駛至台中車站，讓有限的公車資源發揮最大效益；另台中客運、豐原客運、中鹿客運、統聯客運、中台灣客運、四方公司、捷順交通及全航客運皆有路線及班次進行調整，請有乘車需求的民眾多加留意。
8月底即將開學，葉昭甫呼籲，學生可多購買交通定期票，享受全國最便宜定期票方案，多使用大眾運輸也減少家長接送頻率，相關路線及發車時刻可上交通局網站查詢，或使用官方版「台中公車APP」、公車動態資訊系統即時掌握公車班次及所在位置。