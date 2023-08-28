勞動部留住中高年級人才 推「職務再設計」打造友善職場

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現已是第三代接班的東信輕金屬董事長林彥伯說，該公司主要生產工業用鋁擠型產品，近年意識到勞動力短缺，人才有斷層危機，轉而聘僱中高齡勞工，目前公司中高齡勞工比例已近6成，林彥伯認為，中高齡勞工職場經歷豐富、穩定性高、工作態度較務實，如果能適時調配中高齡員工工作內容、進行職務再設計，絕對是留住中高齡員工的關鍵。
「很多員工都是跟著父執輩打拼下來的老員工，我想讓他們留下來一起繼續打拼」，林彥伯強調，近兩年公司不僅提供中高齡勞工工作機會，更花費逾百萬導入職務再設計方案，添購省力臂搬運機、電動拖板車、數位卡尺等省力裝置與輔具，積極改善工作環境，要減輕中高齡員工的體力負荷，不僅體貼照顧勞工，也希望延長他們的工作壽命、續留職場，為公司貢獻心力。
現年50歲、已在公司待了28年的蕭伯宗，目前是鋁錠排料作業員，每天至少要搬150顆平均重量在70公斤的鋁錠，「以往都是把鋁錠用拖的到定位，相當耗體力且會腰酸背痛」，後來公司添購H型省力臂搬運機，讓他搬運鋁錠輕鬆省力不少，直說「疲勞感減少，工作更開心」。
「相當感謝公司」，另位49歲的CNC工程師江明憶則是使用數位卡尺的受益者，他表示，傳統的量測式卡尺有時誤差大，不僅影響產品良率，對眼睛的傷害也不小，使用數位卡尺後，就比較不會有誤差的問題，工作品質提高，自然願意更投入工作， 工作效率也提高不少。
雲嘉南分署長劉邦棟指出，許多中高齡勞工都是家庭經濟支柱，只要企業能多給中高齡勞工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間，鼓勵企業運用「職務再設計」方案透過專家評估協助雇主依中高齡員工需求與職場特性，改善其工作流程或方法，減輕體力負荷，提高工作品質，每一個案可補助企業最高10萬元，近兩年分署該方案已服務了112家廠商、超過550名中高齡及高齡員工受惠。
劉邦棟還說，勞動部為支持中高齡者穩定就業，持續推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，除職務再設計方案外，還包含鼓勵企業繼續僱用高齡者最高補助25.8萬元的「繼續僱用高齡者補助方案」或鼓勵雇主進用中高齡以上勞工，提供每人每月1.3至1.5萬元獎勵金的「僱用獎助措施」等都是希望企業能善用中高齡人才。