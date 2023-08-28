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勞動部留住中高年級人才 推「職務再設計」打造友善職場

▲現已是第三代接班的東信輕金屬董事長林彥伯(中)說，很多員工都是跟著父執輩打拼下來的老員工，想讓他們續留職場。（圖／雲嘉南分署提供）
▲現已是第三代接班的東信輕金屬董事長林彥伯(中)說，很多員工都是跟著父執輩打拼下來的老員工，想讓他們續留職場。（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/綜合報導

勞動部近年積極推廣「中高齡職務再設計」方案，透過就業輔具及改善工作環境等方式讓中高齡及高齡員工工作更順心，位於台南的東信輕金屬公司經由勞動部雲嘉南分署輔導運用該方案購置輔具，打造中高齡友善職場，不僅有效提升產能，亦提高員工向心力，讓這群中高年級員工更願意打拼，創造勞僱雙贏。

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現已是第三代接班的東信輕金屬董事長林彥伯說，該公司主要生產工業用鋁擠型產品，近年意識到勞動力短缺，人才有斷層危機，轉而聘僱中高齡勞工，目前公司中高齡勞工比例已近6成，林彥伯認為，中高齡勞工職場經歷豐富、穩定性高、工作態度較務實，如果能適時調配中高齡員工工作內容、進行職務再設計，絕對是留住中高齡員工的關鍵。


「很多員工都是跟著父執輩打拼下來的老員工，我想讓他們留下來一起繼續打拼」，林彥伯強調，近兩年公司不僅提供中高齡勞工工作機會，更花費逾百萬導入職務再設計方案，添購省力臂搬運機、電動拖板車、數位卡尺等省力裝置與輔具，積極改善工作環境，要減輕中高齡員工的體力負荷，不僅體貼照顧勞工，也希望延長他們的工作壽命、續留職場，為公司貢獻心力。

▲東信輕金屬董事長林彥伯(左)關心員工使用輔具(數位卡尺)狀況（圖／雲嘉南分署提供）
▲東信輕金屬董事長林彥伯(左)關心員工使用輔具(數位卡尺)狀況（圖／雲嘉南分署提供）
現年50歲、已在公司待了28年的蕭伯宗，目前是鋁錠排料作業員，每天至少要搬150顆平均重量在70公斤的鋁錠，「以往都是把鋁錠用拖的到定位，相當耗體力且會腰酸背痛」，後來公司添購H型省力臂搬運機，讓他搬運鋁錠輕鬆省力不少，直說「疲勞感減少，工作更開心」。


「相當感謝公司」，另位49歲的CNC工程師江明憶則是使用數位卡尺的受益者，他表示，傳統的量測式卡尺有時誤差大，不僅影響產品良率，對眼睛的傷害也不小，使用數位卡尺後，就比較不會有誤差的問題，工作品質提高，自然願意更投入工作， 工作效率也提高不少。

▲東信輕金屬50歲員工蕭伯宗說，工作需要搬平均重量70公斤鋁錠，對身體負擔很大，自從有了輔具之後，工作更加輕鬆愉快（圖／雲嘉南分署提供）
▲東信輕金屬50歲員工蕭伯宗說，工作需要搬平均重量70公斤鋁錠，對身體負擔很大，自從有了輔具之後，工作更加輕鬆愉快（圖／雲嘉南分署提供）
雲嘉南分署長劉邦棟指出，許多中高齡勞工都是家庭經濟支柱，只要企業能多給中高齡勞工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間，鼓勵企業運用「職務再設計」方案透過專家評估協助雇主依中高齡員工需求與職場特性，改善其工作流程或方法，減輕體力負荷，提高工作品質，每一個案可補助企業最高10萬元，近兩年分署該方案已服務了112家廠商、超過550名中高齡及高齡員工受惠。


劉邦棟還說，勞動部為支持中高齡者穩定就業，持續推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，除職務再設計方案外，還包含鼓勵企業繼續僱用高齡者最高補助25.8萬元的「繼續僱用高齡者補助方案」或鼓勵雇主進用中高齡以上勞工，提供每人每月1.3至1.5萬元獎勵金的「僱用獎助措施」等都是希望企業能善用中高齡人才。

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