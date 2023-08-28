再新增2例本土登革熱 新北府：石碇烏塗菜園周邊管制區域暫勿入
新北市政府衛生局今（28）日再發布新增2例本土登革熱病例，分別為深坑區61歲男性及蘆洲區44歲女性，累計新北本土登革熱病例達5例；除八里區清潔隊及新店區具台南旅遊史2人外，另外與北市確診案的石碇烏塗菜園接觸接觸區域相同的3人為同一家人，為保障民眾健康，將石碇區烏塗菜園區域列為高風險場域管制，暫時限制人員進入。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府長陳潤秋表示，市民應定期每週清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，請民眾務必加強警覺，尤其近期午後強降雨，正適合病媒蚊繁殖，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，若經防疫人員通知仍不清除積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條處新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰，另請民眾做好防蚊措施，才能有效防止感染登革熱。
新北市政府衛生局表示，26日新北市副市長朱惕之率隊前往石碇烏塗地區視查防治情形，環保單位動員3個行政區，計114位清潔隊員進入石碇烏塗地區進行環境大清理；為保障民眾健康，將石碇烏塗菜園區域列為高風險場域管制，限制人員進入，並要求石碇分駐所加強巡邏，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元之罰鍰。