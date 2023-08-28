擦亮食安首都的招牌 嘉義市表揚衛生優良烘焙業者

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市長黃敏惠表示，感謝在場50家烘焙業者的努力，所有通過評鑑的業者都是經由層層把關、嚴格評核後才能順利過關，能夠貼上金(麥方)獎標章代表的是食品衛生安全。近幾年嘉義市雖面臨疫情的考驗，因為有您們在食品源頭做嚴格的把關，才能讓消費者買的放心，吃的也安心，大家共同努力，將嘉義市的最優質的「金（麥方）獎」美食，分享給更多人知道。
典禮中，市長黃敏惠特別換上專業廚師服，與曾榮獲HOFEX香港國際美食大獎三層結婚蛋糕金牌的任佩霞廚師一同製作食安冰皮月餅，在過程體會烘焙業者平日的辛勞與為食品安全真誠的心。
衛生局局長廖育瑋表示，食品不能只有好吃、好看，重要的是食品健康且衛生安全，市府衛生局也致力打造嘉義市成為台灣食安首都， 109年開始衛生局辦理金質獎，頒發獎項給餐飲界優質業者，隔年110年推出金(麥方)獎，為嘉義烘焙相關產品做把關，此次共有50家烘焙業者通過現場評鑑暨產品抽驗衛生標準(金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌及單核球增多性李斯特菌等3項目)合格，榮獲嘉市烘焙「金(麥方)獎」殊榮。
衛生局表示，通過評鑑之業者除頒發烘焙「金(麥方)獎」獎座、布條、標章及桌旗外，衛生局亦製作金(麥方)獎榮譽貼紙，讓獲獎業者能夠張貼於產品包裝並鼓勵持續落實自主管理，歡迎民眾優先選購掛有烘焙「金(麥方)獎」布條的業者及貼有金(麥方)獎貼紙的優質烘焙產品，也可透過嘉義市衛生局-食安在嘉網站查詢，期盼衛生安全管理種子向下扎根，進而擴大自主管理效應，提升嘉義市餐飲衛生安全品質及形象。