藍正龍暖爸另一面！好手藝征服兒女「小孩喜歡吃什麼就會試煮」
影集《百味小廚神 中元大餐》講述通靈男孩要學會總鋪師阿公的拿手菜，完成任務才能幫助失憶阿公恢復記憶，第2季《百味小廚神 午餐爭霸戰》將於周日播出，劇中藍正龍化身「嚴師」指導小朋友們下廚，他透露私下也偶爾下廚，自信表示：「我料理都還行，看小孩喜歡吃什麼就會嘗試煮。」意外透露居家暖爸的另一面。
記者羅凌筠/綜合報導
戲裡為贏得料理大賽，這群不懂下廚的孩子們，趕緊求助飾演翰旻父親的藍正龍幫他們進行廚藝特訓，藍正龍笑說：「跟小演員們相處就像朋友一樣，看到這幾個小朋友湊在一起，研究怎麼煮會比較有趣，是很單純的快樂。」他也分享跟小朋友演戲，訣竅就是不要讓孩子覺得在工作，像是劇中有場烤肉派對，現場真的擺出烤肉架讓藍正龍帶著孩子們邊烤邊演，氣氛相當歡樂。
《百味小廚神 中元大餐》由阮柏皓飾演天生怕鬼的男孩「翰旻」，他遺傳到夏靖庭飾演的總鋪師阿公的通靈眼，但今年中元節前夕阿公突然離世後，竟失去生前記憶變成一個小孩鬼魂回來，因此他要在7天內重現阿公的獨家手路菜，讓「小阿公」每吃一道就喚起一些回憶。
第1季完結篇昨（27）日播出，最關鍵的料理「地瓜球」堪稱催淚彈，阮柏皓親手揉製包藏他對阿公「心意」的地瓜球，讓夏靖庭終於想起屬於祖孫兩人最珍貴的回憶，而飾演夏靖庭兒子的藍正龍在這過程中，也有機會能跟父親好好道別。另外，最高收視點落在夏靖庭與徐麗雯夫妻過往攜手烹煮料理，救助地震後災區居民，收視飆到0.94，而夏靖庭為病妻熬煮「百靈湯」橋段，令網友不捨留言「看這齣一直哭」。