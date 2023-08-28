嘉義市家庭可支配所得再創新高 連4年破百萬非六都第三

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嘉義市以服務業為主，從事相關事業人口超過8成，在疫情嚴峻考驗下連年締造新紀錄實屬不易，據財政部2月發布統計顯示，嘉義市營利事業銷售額連續4年創新高，衝破2776億元，家庭可支配所得與營利事業銷售額皆成長，顯見民間經濟活力旺盛。
市府觀光新聞處長張婉芬表示，疫情對全台民生經濟造成巨大衝擊，市府在嚴峻疫情考驗下即使鬆綁也不鬆懈，持續落實防疫，讓市民安心。觀光新聞處加大推廣國旅力道，加碼推出4000萬元國內團體旅遊補助、推出「100+Select 嘉市潮選店」、持續地提升蘭潭周邊的觀光遊憩品質等，吸引全國遊客來到嘉義市感受小城魅力，反映在相關統計數據上也是十分亮眼。
張婉芬指出，據交通部觀光局台灣旅宿網統計，111年嘉義市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高；112年累計1至6月住宿業的營利事業銷售額也重現破十億佳績，逾12億7378萬元，較111年同期成長近44%。
嘉義市今年下半年強檔活動不斷，除了「嘉義市購物節」，城市IP「光織影舞-光影藝術展」將於9月29至10月10日閃亮登場，光輝十月還有粉紅超跑-白沙屯媽祖來嘉贊境、搖滾音樂祭、開嘉市集接力演出，年底則有眾所期盼的嘉義市國際管樂節及諸羅山盃國際少棒邀請賽，豐富多元的活動將持續為經濟注入活力。