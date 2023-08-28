獨／《未來少女》黑曜精靈力安最想贏過幻藍小熊！真實原因曝光了

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雖然一開始成績不盡理想，但少女們也積極做出改變，紫嫣向其他團員精神喊話：「我覺得我們現在什麼都沒有的時候，才可以擁有更多。我們沒有什麼好怕的，我們就是往前衝就對了。」讓少女們相當感動。采婕表示，因為成員們是來自不同的團體組合起來的，所以其實一開始大家都有點陌生，後來彼此慢慢磨合，也知道大家的底線，「像是有話直說，所以我們針對這個東西做了很多改變，我們現在感情非常的好」，豈料才講完感情好，其他少女們也露出微尷尬的笑容，讓采婕不禁直呼：「感情真的非常的好，很好吧！我們現在都會互相開玩笑，因為一開始我們不熟，可能不知道對方的底線是什麼，但現在已經非常好了。」
此外，聊到最想超越的哪一團？力安直說最想贏過「幻藍小熊」，原因則是因為在導師合作賽的環節中，黑曜精靈以5分之差敗給幻藍小熊，「就是覺得差一點就可以第一名了，比較不像一定要超越她們，就是覺得目標就在眼前，差一點點就超越了，之後就再加把勁」，雨璇則認為幻藍小熊實力很強很厲害，想朝著她們舞蹈的整齊度邁進。
至於粉絲有無做過讓少女們印象深刻的事？紫嫣說很多粉絲會來探班，一早就在那等，讓她覺得很辛苦，還會有粉絲準備能量飲、洋芋片給她，原來是因為她曾經說過因為要減肥不能吃洋芋片，粉絲就偷偷塞了一包洋芋片給她，要她節目錄製完一定要吃，讓她備感溫馨。張瑄則特別點名一位粉絲感謝對方，「這個粉絲他的名字叫Stanley，他是我爸爸，我們彩排的時候，他特地騎腳踏車來幫我們大家都帶了點心」，其他少女們也紛紛對著鏡頭比愛心：「我愛你Stanley！」
而黑曜精靈先前在導師合作賽中，與艾薇一起帶來〈甘蔗掰掰〉表演，並成功雪恥，拿下好成績，對此，力安表示非常感謝艾薇在這段期間教導她們很多，除了到錄音室教唱歌技巧，平時練舞時也會到場，「在這段時間從她身上得取到很多寶貴的課程，很謝謝她在這段時間一直幫助我們」，Emma除了感謝艾薇老師，也相當感謝編舞老師Andy，「因為他其實也很忙，很感謝他，因為有Andy老師跟艾薇老師，所以才可以把〈甘蔗掰掰〉做得這麼好」，紫嫣更貼心補充：「還有音樂製作人老師們！」
而參與節目，最重要的除了自身努力，在背後默默支持的家人對少女們來說無疑也是最大定心丸。采婕表示現在大概一個月回家鄉台中一次，每次回去媽媽都會一直問她要不要吃東西，讓她感到很窩心，「他們也很常給我鼓勵，就像我沒上場，他們就說沒關係再加油就好，很謝謝家裡的支持跟陪伴」；依沛表示家人們都很努力都幫她們投票，尤其是爸爸會特地將連結傳到許多群組，讓她心中滿是感恩；紫嫣也搞笑表示爸爸李㼈除了將投票連結傳到各大群組，甚至還傳到以前PER6IX的家長群，讓少女們看到都忍不住笑出來。
最後，少女們依序說出對自己未來的期許，名慧希望在節目結束之後，可以從每個舞台、表演，每一位網友、粉絲對她說的話，都可以成為她的養分，讓她不再懼怕任何大小事，又或是害怕上台表演，「變成一個非常勇敢的表演者」；力安希望自己可以朝著偶像BLACKPINK的Jennie邁進，在任何舞台上都可以展現的很輕鬆、很有魅力，「學到更多怎麼在舞台上放電的技巧，然後享受更多舞台的知識」；張瑄則希望能成為更好的自己，無論在表演，還是自己想追求的事，都可以擁有自信、不輕易放棄，愈來愈好。
Emma希望自己永保初心、莫忘初衷，無論是好的、不好的意見都會看，接著再消化吸收，別因為任何事情輕易地被打敗；紫嫣最希望自己在節目結束後，可以成為一個更放鬆的人，因為她本身容易緊張，但老師告訴她愈容易緊張就愈容易造成表演上的不穩定，「所以我覺得最重要的事，是我希望我在節目結束後可以真正學會如何面對恐懼，以及面對恐懼的時候如何放鬆」；采婕希望自己未來可以一直做自己喜愛的事，雖然這條路可能很困難，挫折也很多，但她希望自己能戰勝這一切。
雨璇則希望未來能朝著BLACKPINK的Lisa前進，希望自己能變成像她一樣各項能力都很好的人，也會吸取大家的建議，持續進步，在舞台上展現自己的魅力；郭郭希望自己的舞蹈實力愈來愈好，愛跳舞的心能一直存在，也很希望自己講話可以愈來愈不緊張、不要害怕鏡頭；依沛則說：「我希望變更勇敢的自己，因為我可能在鏡頭前面還是沒有這麼的放鬆開朗，但希望經過這段期間，我可以變更勇敢、更有自信。」
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