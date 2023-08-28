郭台銘參選反讓自己邊緣化　學者提郭有五大風險！加速侯柯聯盟

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鈕則勳指出，首先，當然是衝擊政治誠信、影響參選正當性，畢竟國民黨徵召侯友宜的時候，他在社群上面有寫到要支持侯友宜，現在背棄承諾，當然會衝擊政治誠信，影響參選正當性，中間選民未必埋單。第二，連署的數目也是非常大的挑戰，如果連署沒有破100萬、甚至連70萬都沒有，就沒辦法形成很大的政治能量，反而會被看衰。
鈕則勳再指，第三，郭台銘沒有地方組織，他只能夠藉挖國民黨組織的牆角，來建構自己的動員系統，這樣風險會非常非常的大，畢竟受制於人，再者，郭台銘參選，「侯與柯勢必非常不爽！反而有機會促使國民黨、民眾黨，侯、柯的聯盟可能加速」，郭台銘反而成為侯柯聯盟的「催化劑」。
鈕則勳認為，侯、柯聯盟形成，郭台銘勢必被邊緣化，他的參選反而導致進退失據的情況，非綠選民棄保的決策反而更容易。
鈕則勳指出，第五，參選普遍被認為會是導致非綠陣營敗選的直接原因，賴清德躺著就當選，從這個邏輯來說，郭台銘確實可能會被貼上非綠敗選「替罪羔羊」的標籤，這對郭台銘來說，一定會是不可承受之重。
「一個不小心就有可能成為侯柯聯盟的催化劑」鈕則勳認為，郭台銘參選雖然某程度取得和侯柯平起平坐、協商談判的入場券，看似有發揮以戰逼和的效果，但如果成為催化劑，恐怕會讓自己邊緣化。
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