彭海桐當《好聲音》評審多年！自曝「投票嚴格遵從內心」挨轟洗白
天后李玟（Coco）爆出生前曾遭大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》霸凌，讓許多網友憤怒揚言抵制，在事件不斷延燒之下，浙江衛視為了調查節目內部問題，宣布《中國好聲音》暫停播出，讓不少人拍手叫好。不過，從昨（27）日開始，陸續出現曾參與《好聲音》的節目選手，發聲明強調沒聽過金錢黑幕；曾擔任《好聲音》評審的香港歌手彭海桐也發文強調，她每一次參與節目投票環節，都是嚴格遵從自己內心，貼文曝光後，引來網友吐槽：「如果是真的，怎麼不第一時間站出來？」
記者賴禹妡/綜合報導
彭海桐昨日在微博發文表示，她擔任《好聲音》的專業評審多年，身為一名聲樂工作者及製作人，她看到許多有才華的年輕人正在追逐自己夢想的道路上奔跑，心中十分觸動，也希望選手們每次都呈現最好的精神、表演狀態，「可能『惜才』，是這些年我為人師表的一個很重要且自我要求的前提」。
彭海桐強調，這些年在參與《好聲音》投票環節，她都嚴格遵從自己內心，「在每一次現場的演唱質量中，甄别和選擇自己更為傾向的好聲音」，即使某幾場較量不分高下、難以抉擇，但她認為舞台與競技的魅力就是如此。貼文曝光後，多數網友都不買單，紛紛留言「如果是真的，怎麼不第一時間站出來」、「節目組開始洗白了嗎」、「無法支持，無論導演組是否用金錢買通微博，李玟事件已經非常清晰」、「從昨天開始就看到這樣的微博，懂得都懂是什麼回事」。