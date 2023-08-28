實車首次南非亮相 Suzuki Jimny 五門版將前進南非市場

高C/P值代言人 ─ MG ZS 1.5L 旗艦版試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

MG自20222年9月重返台灣，首波導入HS搶進競爭激烈的國產中型SUV級距市場，以高C/P值，立刻吸引廣大消費者青睞，至2023年8月已經累積交出超過8,000輛新車，成功打響第一炮；2023年MG再將時下最流行的小型SUV級距車款ZS導入國產，並在正式上市前夕，搶先邀請媒體進行試駕。

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即將上市的MG ZS，預計將採單規格設定，也就是本次MG提供的ZS 1.5L 旗艦版，基本上將延續HS的高C/P值策略，豐富的配備給好給滿，以利在同樣激烈的國產小型SUV/CUV市場殺出重圍。

車身尺碼為4,323x1,809x1,653mm的ZS，在外型上大致延續ˋHS的基本流線輪廓，並以圓潤的線條切畫車身，沒有過於銳利的銳角與繁複鈑件刻線，簡潔中展現都會感，六角形黑色格柵式水箱護罩配上展翼造型頭燈，內含原廠稱為鑽石之翼的LED日行燈，具畫龍點睛效果，而頭燈下方亦配有前霧燈，並具有同級車僅見的轉向輔助功能，在車輛轉向時亮起，強化頭燈不及的盲區光線。而車尾整體設計有如扁平化的車頭，尾燈與後霧燈造型都與頭燈、前霧燈相仿，下方後保桿採用融合排氣尾飾管的設計，並鍍鉻飾件點綴，提升質感。此外，17吋銀黑雙色的切削造型鋁圈，則增添了一分個性感，車頂也配上了能承重75kg的霧銀車頂架，兼具美觀與實用性，都是同級車中少見的設計。

前霧燈具有同級車僅見的轉向輔助功能。
前霧燈具有同級車僅見的轉向輔助功能。
車頂行李架可負重75公斤，具實際運載機能，除美觀外還具實用性。
車頂行李架可負重75公斤，具實際運載機能，除美觀外還具實用性。
ZS的全景天窗面積比起不少更高階的車款來得大。
ZS的全景天窗面積比起不少更高階的車款來得大。
先前MG HS的高C/P值表現中，座艙質感也是被在賞的部分，而ZS基本也維持了不錯的水準，全車標配皮質座椅、皮質方向盤等，中控台與車門把手都以皮革包覆，並用大量軟質塑料與搭配類金屬飾板，在可觸摸之處都維持一定的質感。同時也標配了相同的車載系統，而且配備面在同級車中更顯豐富，其中最讓人注目的是面積超大的全景天窗，自A柱上緣一路延伸到C柱前緣，面積甚至比許多更高階的車款來得大很多，可說是一大賣點，除此之外，ZS還配有同級車少見的後座出風口，以及駕駛座電動調整，都是相當吸引人的實用配備。

ZS在車內質感營造上有著上乘表現。
ZS在車內質感營造上有著上乘表現。
先前MG HS的高C/P值表現中，座艙質感也是被在賞的部分，而ZS基本也維持了不錯的水準，全車標配皮質座椅、皮質方向盤等，中控台與車門把手都以皮革包覆，並用大量軟質塑料與搭配類金屬飾板，在可觸摸之處都維持一定的質感。同時也標配了相同的車載系統，而且配備面在同級車中更顯豐富，其中最讓人注目的是面積超大的全景天窗，自A柱上緣一路延伸到C柱前緣，面積甚至比許多更高階的車款來得大很多，可說是一大賣點，除此之外，ZS還配有同級車少見的後座出風口，以及駕駛座電動調整，都是相當吸引人的實用配備。

後座出風口也是同級車僅見的。
後座出風口也是同級車僅見的。
至於空間部分，ZS的軸距為2585mm，略短於主要同級車，但實際的空間安排卻不錯，不會有任何的侷促感，並透過將前座座椅下空間加高，讓後座乘客多了些許伸腳空間，且後座的座椅椅墊高度與椅背傾斜度接設定的恰到好處，乘坐舒適性上乘；此外，整體的行路質感不錯，不會有讓人不適地路面振頻傳入，懸吊設定也較為偏向舒適取向，挺符合台灣多數消費者的胃口。

ZS的後行李箱容積為448L若將後座椅背全數放倒可擴充至1,375L。
ZS的後行李箱容積為448L若將後座椅背全數放倒可擴充至1,375L。
動力系統，搭載一具1.5升自然進氣引擎可輸出120PS最大馬力與15.3kgm最大扭力，搭配可模擬8速檔位的CVT變速系統，，動力數據平同級車水準，不用奢求會有多強烈的力道，除了起步時的初段出力會約半秒的落差感，基本上就適足敷日常使用，比較特別的是，ZS還配有三段盤輔助路力道可調功能，若調到運動模式，方向盤轉動感會變得較為沉重一些，的確頗有過去高性能車的轉向感，但一般行駛時用標準模式會較為適切好開。操控性上ZS就是表現的中規中矩，不會有太多駕駛樂趣，也不至於軟腳讓開得沒有信心，開起來就輕鬆沒有壓力，完全貼近緣場設定的客層，包括：首購族、小家庭與年輕族群的用車需求。

ZS另一個加分的部分是配上了完善的安全配備，有著達Level2等級主動安全輔助系統，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、LKA車道保持輔助系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統等，是領先同級車的賣點之一。

ZS亦配有360度環景影像輔助系統。
ZS亦配有360度環景影像輔助系統。
預計8月31日才會上市的ZS，目前MG原廠未透露任何價格訊息，僅表示會以挑戰同級車的入門價格，一般認為至少壓低在80萬內，而就在MG舉辦媒體公辦試駕活動的同時，同樣是今年度國產SUV重量級車款的Toyota全新Yaris Cross也公布了預售價格，自72.5萬至83.5萬，相當令人驚艷，若依ZS的配備水準，以及參考HS的定價模式，ZS要低到72萬左右並不容易，折衷後定於74~80萬間都是在可接受範圍內，接下來就看ZS正式上市時，MG會不會給大家驚喜了。

車型

 MG ZS 1.5L 旗艦版
長寬高(mm)

 4,323x1,809x1,653
軸距(mm)

 2,585
車重(kg)

 1,318
引擎型式

 L4 DOHC 16V 自然進氣汽油
排氣量(c.c.)

 11,498
最大馬力(PS/rpm)

 120/6,000
最大扭力(kgm/rpm)

 15.3/4,500
變速系統

 CVT無段變速〈模擬8速手自排〉
傳動型式

 前置前驅
前懸吊

 麥花臣
後懸吊

 扭力樑
輪胎尺寸

 215/55R 17
預估建議售價

 預估85萬以內

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