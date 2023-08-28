高C/P值代言人 ─ MG ZS 1.5L 旗艦版試駕

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即將上市的MG ZS，預計將採單規格設定，也就是本次MG提供的ZS 1.5L 旗艦版，基本上將延續HS的高C/P值策略，豐富的配備給好給滿，以利在同樣激烈的國產小型SUV/CUV市場殺出重圍。
車身尺碼為4,323x1,809x1,653mm的ZS，在外型上大致延續ˋHS的基本流線輪廓，並以圓潤的線條切畫車身，沒有過於銳利的銳角與繁複鈑件刻線，簡潔中展現都會感，六角形黑色格柵式水箱護罩配上展翼造型頭燈，內含原廠稱為鑽石之翼的LED日行燈，具畫龍點睛效果，而頭燈下方亦配有前霧燈，並具有同級車僅見的轉向輔助功能，在車輛轉向時亮起，強化頭燈不及的盲區光線。而車尾整體設計有如扁平化的車頭，尾燈與後霧燈造型都與頭燈、前霧燈相仿，下方後保桿採用融合排氣尾飾管的設計，並鍍鉻飾件點綴，提升質感。此外，17吋銀黑雙色的切削造型鋁圈，則增添了一分個性感，車頂也配上了能承重75kg的霧銀車頂架，兼具美觀與實用性，都是同級車中少見的設計。
先前MG HS的高C/P值表現中，座艙質感也是被在賞的部分，而ZS基本也維持了不錯的水準，全車標配皮質座椅、皮質方向盤等，中控台與車門把手都以皮革包覆，並用大量軟質塑料與搭配類金屬飾板，在可觸摸之處都維持一定的質感。同時也標配了相同的車載系統，而且配備面在同級車中更顯豐富，其中最讓人注目的是面積超大的全景天窗，自A柱上緣一路延伸到C柱前緣，面積甚至比許多更高階的車款來得大很多，可說是一大賣點，除此之外，ZS還配有同級車少見的後座出風口，以及駕駛座電動調整，都是相當吸引人的實用配備。
先前MG HS的高C/P值表現中，座艙質感也是被在賞的部分，而ZS基本也維持了不錯的水準，全車標配皮質座椅、皮質方向盤等，中控台與車門把手都以皮革包覆，並用大量軟質塑料與搭配類金屬飾板，在可觸摸之處都維持一定的質感。同時也標配了相同的車載系統，而且配備面在同級車中更顯豐富，其中最讓人注目的是面積超大的全景天窗，自A柱上緣一路延伸到C柱前緣，面積甚至比許多更高階的車款來得大很多，可說是一大賣點，除此之外，ZS還配有同級車少見的後座出風口，以及駕駛座電動調整，都是相當吸引人的實用配備。
至於空間部分，ZS的軸距為2585mm，略短於主要同級車，但實際的空間安排卻不錯，不會有任何的侷促感，並透過將前座座椅下空間加高，讓後座乘客多了些許伸腳空間，且後座的座椅椅墊高度與椅背傾斜度接設定的恰到好處，乘坐舒適性上乘；此外，整體的行路質感不錯，不會有讓人不適地路面振頻傳入，懸吊設定也較為偏向舒適取向，挺符合台灣多數消費者的胃口。
動力系統，搭載一具1.5升自然進氣引擎可輸出120PS最大馬力與15.3kgm最大扭力，搭配可模擬8速檔位的CVT變速系統，，動力數據平同級車水準，不用奢求會有多強烈的力道，除了起步時的初段出力會約半秒的落差感，基本上就適足敷日常使用，比較特別的是，ZS還配有三段盤輔助路力道可調功能，若調到運動模式，方向盤轉動感會變得較為沉重一些，的確頗有過去高性能車的轉向感，但一般行駛時用標準模式會較為適切好開。操控性上ZS就是表現的中規中矩，不會有太多駕駛樂趣，也不至於軟腳讓開得沒有信心，開起來就輕鬆沒有壓力，完全貼近緣場設定的客層，包括：首購族、小家庭與年輕族群的用車需求。
ZS另一個加分的部分是配上了完善的安全配備，有著達Level2等級主動安全輔助系統，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)、LKA車道保持輔助系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統等，是領先同級車的賣點之一。
預計8月31日才會上市的ZS，目前MG原廠未透露任何價格訊息，僅表示會以挑戰同級車的入門價格，一般認為至少壓低在80萬內，而就在MG舉辦媒體公辦試駕活動的同時，同樣是今年度國產SUV重量級車款的Toyota全新Yaris Cross也公布了預售價格，自72.5萬至83.5萬，相當令人驚艷，若依ZS的配備水準，以及參考HS的定價模式，ZS要低到72萬左右並不容易，折衷後定於74~80萬間都是在可接受範圍內，接下來就看ZS正式上市時，MG會不會給大家驚喜了。
| 車型
| MG ZS 1.5L 旗艦版
| 長寬高(mm)
| 4,323x1,809x1,653
| 軸距(mm)
| 2,585
| 車重(kg)
| 1,318
| 引擎型式
| L4 DOHC 16V 自然進氣汽油
| 排氣量(c.c.)
| 11,498
| 最大馬力(PS/rpm)
| 120/6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 15.3/4,500
| 變速系統
| CVT無段變速〈模擬8速手自排〉
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 215/55R 17
| 預估建議售價
| 預估85萬以內