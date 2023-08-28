鍾東錦才剛力挺「主流民意大聯盟」　今劃界線不支持郭台銘選總統

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鍾東錦說，當然，不管是誰宣布參選都是他個人的自由，但畢竟現在郭並沒有參選門票，必須先通過連署，若黨員要幫郭動員連署，就會有違紀問題，而苗栗縣很多鄉鎮市長或議員大多都是有國民黨籍，只是選舉的時候未用黨籍參選，他還是希望泛藍最後能有最好的合作，能夠提出一套讓支持者信服的論述，聚集更多選民支持，「不管選舉或做事，如果很義氣，講話很信用，會越積越多人;如果越演越難看，到時候整個戲會散掉，也不好看、不精彩。」
鍾東錦表示，不管誰要參選，他都給予尊重，雖然自己是無黨籍，還是會配合國民黨主席朱立倫的腳步，按照黨的政策來走自己的路，也希望苗栗縣內所有國民黨的同志或泛藍好朋友大家可以團結一心。
媒體追問，所謂的尊重，是指「尊重但不支持郭台銘嗎？」鐘回答「可以這樣說」。
對於雲林縣長張麗善指郭台銘前幾天才說要邀在野喝咖啡，結果今天卻跳出來宣布參選，批郭無誠信，鍾東錦認為郭現在是在爭取門票，所以先宣布參選，「沒有門票要怎麼怎麼跟人家談判？我想郭的意思應該是這樣」;至於誠信與否，交由社會大眾公評。
最後鍾東錦也建議國民黨中央，以後選舉要有一套最好的制度，「如果初選讓贏的人有榮譽感，讓輸的人服氣，就不會發生今天這種事」，一定要記取教訓，要做最好的準備。
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