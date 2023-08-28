3款聯名下午茶比美！頂級保養品茶宴嚐珍珠塔　夏日橙燦泡芙誘人

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TWG Tea將頂級保養品肌膚之鑰的傳奇精質乳霜與精質光采粉底乳霜，5大自然界珠寶級成分白金絲繭、日本珍珠、茶胺酸、當歸及紫蘇作為靈感來源，融入午茶甜點。「金鑽藍莓塔」以輕盈綿密的慕斯融入TWG Tea乘風高翔茶及奶油脆餅，搭配酸甜藍莓、加上金箔點綴；融入TWG Tea波本香草紅茶的「珍寵茶霜泡芙」，滿滿卡士達醬奶香甜蜜。
最特別的莫過於點綴小巧金珠的「鳳梨椰香慕斯」，一刀切下香甜鳳梨丁散發白蘭姆酒果香，呼應肌膚之鑰獨家複合成分──白金絲繭；還有像極金黃日本珍珠的「青檸紫蘇塔」有著炫麗外型，使用TWG Tea檸檬木紅茶、青檸及日本柚子佐以紫蘇內餡極富酸甜滋味，再藉日本清酒昇華質感大人味。
第二層則放滿傳統英式司康及馬芬搭配手工茶香果凍、搭配TWG Tea經典必吃的2款特製茶香內餡馬卡龍，底層還有5款特製鹹點，最後再搭配帶有日式風味的蝴蝶夫人之茶，盡情享受餘韻不絕的茶香饗宴。
即日起至8月31日，於肌膚之鑰指定櫃點消費滿額即可獲得「TWG Tea X CPB 聯名雙人下午茶體驗卷」乙張；憑券訂位並消費還可獲得TWG Tea 六入茶香馬卡龍禮盒乙盒 + 指定迷你茶罐乙入。即日起至9月3日，於TWG Tea享用聯名餐點，訂位用餐即享「肌膚之鑰尊寵服務體驗券及頂級奢華體驗禮（精質乳霜 / 精質光采粉底乳霜 / 激光瓶）」；回櫃消費再享貴賓專屬消費禮。
📌伊麗莎白雅頓 x 文華東方酒店青隅「夏日橙燦下午茶」
台北文華東方酒店首度攜手頂級保養品牌Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓跨界合作，「青隅」即日起至10月1日，以品牌頂級抗老化成份「PREVAGE 艾地苯」為靈感，詮釋橘黃色主調的一系列甜鹹點，打造「夏日橙燦下午茶饗宴」。
可品嚐6樣精選鹹點，5樣繽紛甜點包括包含芒果優格奶霜泡芙、反轉血橙塔、白桃茉莉花茶蛋糕、抹茶金桔草莓杏仁蛋糕與巧克力慕斯接骨木莓果蛋糕等，搭配綜合英式司康餅、自製果醬以及特選茶品或咖啡；另有單杯精選或搭配魚子醬的套餐選擇。
享用聯名午茶的消費者，還可獲贈艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml乙入，及時空彈力3D FIT緊容日霜 SPF15 PA++5ml乙入與最高價值可達4000元的美肌療程體驗卷乙張。
📌Lexus x 台北晶華酒店上庭酒廊「Regent x Lexus聯名午茶組」
日系汽車Lexus與台北晶華酒店上庭酒廊，打造獨特日法混血的「Regent x Lexus聯名午茶組」。時隔9年之後再度回到台北的法籍甜點行政主廚—羅倫，回歸之作便以法式甜點的細膩技法、結合奢華經典的日本食材，再次展現功力。
最吸睛的「白味噌焦糖爆米花香緹」，主廚採用Infusion萃取提味的方式，製成滿溢奶油玉米香氣的鮮奶油，內餡是融合日本白味噌的鹹焦糖，最後點綴金箔；三色麵糰堆疊揉製的「柚子榛果可頌」，搭配清香爽口的日式柚子內餡夾心，酥脆入口咬下奶香與果香交融滋味。
另外還有將濃郁巧克力與日本代表性食材山葵製成的辛香山葵香緹，「巧克力蛋糕佐山葵」有著另類驚喜的平衡口感；以奶酪為基底的「櫻花香檳草莓杯」，堆疊香檳凍及新鮮草莓，再綴上鹽漬櫻花；京都抹茶搭配夏日熱帶水果風情的酸甜「抹茶百香果夏洛特」。搭配「燻鮭魚鵪鶉蛋」、「迷你龍蝦布里歐」、「A5和牛沙拉」3款鹹點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！