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郭台銘參選　秦慧珠提3點：國民黨中央跟侯友宜應討論因應之道

▲鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）
▲鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.28）

記者邱新博／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28）日正式宣布參選下屆總統，國民黨資深台北市議員秦慧珠認為，國民黨心裡有數，但郭正式宣布仍讓各方震動。秦慧珠認為，國民黨中央和侯友宜團隊仍應盡快找黨政幹部召開較大規模的會議，並提出3點是國民黨可以再思考的。

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秦慧珠說，郭台銘宣布參選大家早已心裡有數，但正式宣布仍讓各方震動。國民黨隨即發出新聞稿表明立場，顯見這篇新聞稿應該是早就寫好，等待郭台銘宣布後發出。她認為國民黨中央和侯友宜團隊仍應盡快找黨政幹部召開較大規模的會議，討論因應之道。

秦慧珠表示，第一，回應郭台銘的宣布參選，除了指責他「沒有誠信」外，還有沒有其他積極的說法？第二，對內劃出紅線約束自己的黨員，包括立委參選人、公職人員、前公職人員、各級幹部，尤其是龐大的義務幹部和基層黨員里長，不可踩紅線，現任的公職人員和立委參選人應當都會遵守，但人數眾多的「前公職人員」，從中央到地方的的義務幹部、里長，是否一碰觸紅線即「開除黨籍」？第三，郭台銘宣稱的「郭侯柯」三人喝咖啡，是否要更積極正面的回應參與？

秦慧珠說，郭台銘的民調在最近「四咖督」當中都名列前四，約在10%~12%之間，雖不足以當選，但換算成投票人口，至少有200萬張選票，這200萬張也是不少的人數，而且都是「非綠」選票，很難讓人忽視。

秦慧珠表示，在「郭台銘參選總統」的造勢活動上，她聽到有些來賓演講時說，讓郭台銘有參選資格，再跟侯柯去談判整合，這是國民黨很多「前公職人員」和郭台銘的想法，國民黨除了譴責郭台銘，說「小我小一點，大我大一點」之外，有沒有更聰明靈活的戰法？而且「小我」、「大我」的比喻，也涵蓋自家的候選人侯友宜嗎？

秦慧珠最後認為，郭台銘的參選固不可取，但三國演義中的「三咖督」，不是也合縱連橫了許久，最後由「晉」取代了魏、蜀、吳得了天下？歷史只能讓人看到遺憾，無法讓人產生智慧嗎？

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