郭台銘參選　秦慧珠提3點：國民黨中央跟侯友宜應討論因應之道

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秦慧珠表示，第一，回應郭台銘的宣布參選，除了指責他「沒有誠信」外，還有沒有其他積極的說法？第二，對內劃出紅線約束自己的黨員，包括立委參選人、公職人員、前公職人員、各級幹部，尤其是龐大的義務幹部和基層黨員里長，不可踩紅線，現任的公職人員和立委參選人應當都會遵守，但人數眾多的「前公職人員」，從中央到地方的的義務幹部、里長，是否一碰觸紅線即「開除黨籍」？第三，郭台銘宣稱的「郭侯柯」三人喝咖啡，是否要更積極正面的回應參與？
秦慧珠說，郭台銘的民調在最近「四咖督」當中都名列前四，約在10%~12%之間，雖不足以當選，但換算成投票人口，至少有200萬張選票，這200萬張也是不少的人數，而且都是「非綠」選票，很難讓人忽視。
秦慧珠表示，在「郭台銘參選總統」的造勢活動上，她聽到有些來賓演講時說，讓郭台銘有參選資格，再跟侯柯去談判整合，這是國民黨很多「前公職人員」和郭台銘的想法，國民黨除了譴責郭台銘，說「小我小一點，大我大一點」之外，有沒有更聰明靈活的戰法？而且「小我」、「大我」的比喻，也涵蓋自家的候選人侯友宜嗎？
秦慧珠最後認為，郭台銘的參選固不可取，但三國演義中的「三咖督」，不是也合縱連橫了許久，最後由「晉」取代了魏、蜀、吳得了天下？歷史只能讓人看到遺憾，無法讓人產生智慧嗎？
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