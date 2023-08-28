玩實境解謎遊戲！新二代親善大使團去故宮　辦東南亞語培訓課程

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現在就讀中文系的越南新二代親善大使李盈璇說，不同於以往只是觀看文字說明或聽從導覽員單向解說，這次使用手機App掃描QR code之後，透過實境解謎遊戲來認識歷史文物，化身為虛擬科學家「顧恭」的研究夥伴，實際與文物雙向互動，讓原本靜態的物品瞬間變得立體鮮明，並且破解關卡需要有一定觀察力和邏輯推理能力，有別於以往故宮博物院純觀賞的模式，而以實境解謎進行遊戲，恰好為文物注入新的生命。
「今天參訪活動，讓身為移民署新二代親善大使的我們，在欣賞珍稀的歷史文物同時，進行一場神祕的藝文冒險。第一次在如此富有歷史意義的建築裡面，身歷其境的參與具有科技感的解謎遊戲，感覺很衝突也很新奇，啟發我對於未來介紹文學作品時，也可善用類似跳脫框架的思考方式，翻轉一般人對於文學作品無聊枯燥的刻板印象」，李盈璇很肯定這項創新的文化之旅。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署一直致力於協助新住民及其子女完成夢想，第10屆新住民及其子女築夢計畫，已經開始受理報名，報名期限至今（112）年11月20日止，歡迎符合資格的新住民朋友踴躍報名，一起築夢，報名簡章已經公布在移民署全球資訊網，或是可電洽02-23889393分機2371胡小姐。另明(113)年即將迎來四年一度總統大選，也呼籲新住民家庭，不分族群，一起反賄選，共同守護台灣民主且乾淨的選舉風氣。