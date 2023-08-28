越南房市大衰退！逾95％房地產公司裁員　每月倒閉1萬間

玩實境解謎遊戲！新二代親善大使團去故宮　辦東南亞語培訓課程

▲越南新住民導覽員黃嘉慧正在介紹北齊加彩陶武士俑。(左起為新二代親善大使陳虹潔、賴佳怡及李盈璇)（圖／移民署）
▲越南新住民導覽員黃嘉慧正在介紹北齊加彩陶武士俑。(左起為新二代親善大使陳虹潔、賴佳怡及李盈璇)（圖／移民署）

國際中心賴正琳／綜合報導

移民署北區事務大隊台北市服務站長期投入新住民子女的培力工作，培育新二代親善大使透過不同文化間看見自身優勢，尊重並欣賞多元文化。昨（27）日台北市服務站新二代親善大使團走進故宮博物院，故宮特別請到越南新住民導覽員黃嘉惠、印尼新住民導覽員吳曉雯及黃威廉熱情迎接，以及來自大專院校的暑期實習生方宇欣、王力伃及陳柏諺，全程陪伴新二代親善大使團一同體驗「故意使壞－故宮實境解謎遊戲」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃嘉惠、吳曉雯及黃威廉表示，很幸運能夠參與故宮開設的東南亞語導覽培訓課程，能夠深入了解國寶文物，並以母語將具有歷史文化底蘊的珍品，介紹給來自世界各地的觀展者，非常有成就感，希望成為台灣與母國的文化橋樑，加強彼此交流與認同。

▲移民署新二代親善大使探索故宮文物。(左一揹紅書包者為故宮教育推廣科康綉蘭科長，右四為移民署台北市服務站主任蘇慧雯)（圖／移民署）
▲移民署新二代親善大使探索故宮文物。(左一揹紅書包者為故宮教育推廣科康綉蘭科長，右四為移民署台北市服務站主任蘇慧雯)（圖／移民署）
現在就讀中文系的越南新二代親善大使李盈璇說，不同於以往只是觀看文字說明或聽從導覽員單向解說，這次使用手機App掃描QR code之後，透過實境解謎遊戲來認識歷史文物，化身為虛擬科學家「顧恭」的研究夥伴，實際與文物雙向互動，讓原本靜態的物品瞬間變得立體鮮明，並且破解關卡需要有一定觀察力和邏輯推理能力，有別於以往故宮博物院純觀賞的模式，而以實境解謎進行遊戲，恰好為文物注入新的生命。

「今天參訪活動，讓身為移民署新二代親善大使的我們，在欣賞珍稀的歷史文物同時，進行一場神祕的藝文冒險。第一次在如此富有歷史意義的建築裡面，身歷其境的參與具有科技感的解謎遊戲，感覺很衝突也很新奇，啟發我對於未來介紹文學作品時，也可善用類似跳脫框架的思考方式，翻轉一般人對於文學作品無聊枯燥的刻板印象」，李盈璇很肯定這項創新的文化之旅。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署一直致力於協助新住民及其子女完成夢想，第10屆新住民及其子女築夢計畫，已經開始受理報名，報名期限至今（112）年11月20日止，歡迎符合資格的新住民朋友踴躍報名，一起築夢，報名簡章已經公布在移民署全球資訊網，或是可電洽02-23889393分機2371胡小姐。另明(113)年即將迎來四年一度總統大選，也呼籲新住民家庭，不分族群，一起反賄選，共同守護台灣民主且乾淨的選舉風氣。

助新住民轉職！柬埔寨新移民成超商店員　通過「訓用合一計畫」

喜過七夕情人節！新住民分享婚姻相處之道　帶學員DIY永恆乾燥花

桃園新住民歡度印尼國慶！舉辦南洋書香遊、講師分享家鄉文化

推廣新住民婚姻課程　愛的圈圈遊戲、分享溝通技巧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀