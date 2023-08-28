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帶30公斤黃金出國未申報　男子拒繳罰鍰黃金恐遭拍賣

▲男子帶30公斤黃金出國未申報，恐將遭沒收法拍。（圖／桃園分署提供）
▲男子帶30公斤黃金出國未申報，恐將遭沒收法拍。（圖／桃園分署提供）

記者李春台／桃園報導

109年3月，一名85年次李姓男子因錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有高達30公斤之黃金條塊未依規定申報，海關除當場扣留該批黃金，並依洗錢防制法規定裁處新臺幣4,694萬2,080元罰鍰。因李男逾期未繳納，臺北關隨即移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署執行人員於今年8月5日赴桃園國際機場進行該批黃金之查封及鑑價程序，如李男仍拒不繳納罰鍰，將擇期公開拍賣。

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桃園分署表示，109年3月間，李男本欲搭乘國泰航空公司班機出境，因未能及時趕上航班，經航空公司地勤人員引導至紅線（應申報）檯申請退關，於財政部關務署臺北關(下稱臺北關)查驗行李後，發現有未以書面或口頭申報之黃金條塊一批，淨重30公斤，已逾免申報限額等值2萬美元，乃依洗錢防制法第12條、洗錢防制物品出入境申報及通關辦法第3條及行政罰法第7條等規定，處以相當於未申報黃金價額之系爭罰鍰。

因李男逾期未不繳納，臺北關於今年7月間移送桃園分署執行。桃園分署於8月25日偕同臺北關人員及桃園市金銀珠寶商業同業公會人員前往桃園國際機場第一航廈出境海關辦公室查封及鑑定該批黃金條塊，如李男仍拒不繳納系爭罰鍰，將於日後定期拍賣。

▲桃園分署表示，這次查封30條約1公斤重黃金條塊，市值從查扣時4,600餘萬元飆漲至5,900餘萬元。（圖／桃園分署提供）
▲桃園分署表示，這次查封30條約1公斤重黃金條塊，市值從查扣時4,600餘萬元飆漲至5,900餘萬元。（圖／桃園分署提供）
桃園分署表示，這次查封30條約1公斤重黃金條塊，市值從查扣時4,600餘萬元飆漲至5,900餘萬元。由於黃金具有保值、易於變現等多重優點，在俄烏戰事未定、國際情勢丕變下，金價行情持續看漲。未來拍賣底價將參酌黃金牌價及回收價等而有些許折扣，想逢低買進的民眾務請把握，並請隨時注意本分署官方網站、臉書所公布之拍賣公告及訊息，以免錯失良機。

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