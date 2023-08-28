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宋芸樺赴美拍片！房東闖入她嚇慘：以為綁架　魏蔓爆姜濤可愛習慣

▲宋芸樺（左）、姚淳耀（中）赴美國拍電影《我的天堂城市》，房東突然闖入修冷氣，她嚇到以為有人要綁架；魏蔓（右）爆料姜濤私下習慣很可愛。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲宋芸樺（左）、姚淳耀（中）赴美國拍電影《我的天堂城市》，房東突然闖入修冷氣，她嚇到以為有人要綁架；魏蔓（右）爆料姜濤私下習慣很可愛。（圖／記者黃雅琪攝影）

記者黃雅琪/台北報導

電影《我的天堂城市》今（28）日舉行記者會，主演宋芸樺、姚淳耀、魏蔓，為了拍攝本片遠赴美國住在共享公寓1個月，宋芸樺透露，有一天房東突然帶人闖進屋內，她嚇到以為有人要綁架監製唐在揚，所幸只是虛驚一場，對方只是要來修冷氣而已。提到首度演電影的香港偶像MIRROR成員姜濤，魏蔓直呼他很可愛：「笑的時候臉都會朝左半邊笑，發出『HO HO HO』的聲音。」

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▲宋芸樺（左起）、姚淳耀、魏蔓，出席電影《我的天堂城市》記者會，暢談美國拍攝趣事。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲宋芸樺（左起）、姚淳耀、魏蔓，出席電影《我的天堂城市》記者會，暢談美國拍攝趣事。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲魏蔓（右）和姚淳耀在《我的天堂城市》演夫妻，開拍前還先到海邊約會拍道具照，加速培養默契。（圖／滿滿額娛樂）
▲魏蔓（右）和姚淳耀在《我的天堂城市》演夫妻，開拍前還先到海邊約會拍道具照，加速培養默契。（圖／滿滿額娛樂）
為了拍攝電影住在美國共享公寓1個月，姚淳耀笑說很像回到大學生活：「我覺得很像留學生，我還拍給我太太看，窗戶剛好有鐵窗，看起來很像監獄料理。」姚淳耀與老婆分離時，還時刻分享拿手料理歐姆蛋照片給對方。姚淳耀、魏蔓在片中飾演為孩子操勞的父母，在一場夢到打小孩的戲，姚淳耀意外打到手部濺血、腫起來，還立刻傳訊向老婆討拍。

▲姜濤（左）和李嘉文在《我的天堂城市》有許多對手戲。（圖／滿滿額娛樂）
▲姜濤（左）和李嘉文在《我的天堂城市》有許多對手戲。（圖／滿滿額娛樂）
▲香港天團Mirror姜濤確定來台宣傳電影《我的天堂城市》。（圖／滿滿額娛樂）
▲香港天團Mirror姜濤確定來台宣傳電影《我的天堂城市》。（圖／滿滿額娛樂）
至於兩人未來會是哪一種父母？姚淳耀強調，自己絕對不會打小孩：「我應該是比較沉默型的爸爸，就跟我爸一樣，也都是很安靜。」喜愛小孩的魏蔓笑說：「我本身是母愛很強烈的人！」如果遇到像片中的狀況，一定會帶孩子去看病接受治療。《我的天堂城市》9月15日在台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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