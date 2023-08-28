蘇拉颱風將再達顛峰！氣象局估「今晚轉強颱」 最快23:30發海警
蘇拉颱風在呂宋島附近結束長達多天的打轉後，今（28）日完成轉向，路徑目前持續朝台灣靠近，中央氣象局預報員黃恩鴻指出，蘇拉颱風目前持續增強，預計今晚會從中颱上限回到強颱行列，海上警報目前預估今日深夜（23時30分）至明日清晨發出，陸上警報最快則在明（29）日下半天，蘇拉颱風未來移動速度都不快，週三至週四（8月30日至8月31日）對台灣天氣影響最劇烈。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻說明，蘇拉颱風昨（27）日除了受到呂宋島地形破壞之外，本身在附近海域不斷打轉，也間接導致海水被攪亂，缺乏能量吸收因此減弱為中颱，但在重新逼近台灣的過程中，蘇拉颱風一直都在海面上，重新整合吸收能量後，預計今晚就會轉為強颱姿態。
蘇拉颱風海上警報部分，黃恩鴻指出，由於太平洋高壓受到「海葵颱風」阻擋，沒有整個往西延伸，因此缺乏導引氣流的蘇拉颱風前進速度緩慢，目前氣象局仍在評估狀況，最快今日深夜就會發布海上警報，明日清晨也有機會，陸上警報則要看明日路徑變化，不排除在下半天發布。
針對蘇拉颱風的影響，黃恩鴻提醒，週三至週四仍是風雨最劇烈的時間點，各地天氣皆不穩定，東半部及南部有局部大雨或豪雨，週三蘇拉颱風強度將達到顛峰，東半部及恆春半島有陣雨，北部及南部也有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的情況。