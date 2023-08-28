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直播／郭台銘參選2024總統大選！黃暐瀚分析「贏不了」：已經結束

▲鴻海創辦人郭台銘今（28）日宣布獨立參選總統，資深媒體人黃暐瀚（左1）認為「贏不了」，更直言選舉已經結束了。（圖／NOWnews今日新聞）
▲鴻海創辦人郭台銘今（28）日宣布獨立參選總統，資深媒體人黃暐瀚（左1）認為「贏不了」，更直言選舉已經結束了。（圖／NOWnews今日新聞）

記者郭佩蓉/綜合報導

模仿天王郭子乾在《NOWnews今日新聞》主持的新節目《鄉民大學問》開播後受到熱烈迴響，今（28）日郭子乾化身「柯蚊哲」，邀請民進黨立委高嘉瑜與國民黨前台北市議員羅智強錄製節目，對於鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統一事，資深媒體人黃暐瀚認為柯文哲與侯友宜加起來都贏不了賴清德，郭台銘參選對大局毫無影響，「選舉已經結束了」。

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▲資深媒體人黃暐瀚認為郭台銘參選總統對選情沒有太大影響，更直言選舉已經結束了。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲資深媒體人黃暐瀚認為郭台銘參選總統對選情沒有太大影響，更直言選舉已經結束了。（圖／記者鄭孟晃攝）
黃暐瀚表示，郭台銘支持度會從10％往上起跳，成為2024第四組總統參選人，9月17日副手人選也將出爐，對郭台銘而言29萬人連署並不困難，認為「一張票一世情」，先前曾經打過BNT疫苗的民眾會還他一個人情，重點在於郭台銘參選是否能拿下百萬選票，甚至壓過侯友宜。他接著分析，郭台銘參選對大局毫無影響，柯文哲與侯友宜民調相加都贏不了賴清德，郭台銘原先評估參選大家會很激動，民調因而上升，但其實影響柯文哲也很有限，認為柯文哲不會贏、侯友宜贏不了、郭台銘上不去，「選舉已經結束了」。

▲民進黨立委高嘉瑜受邀錄製節目《鄉民大學問》。（圖／NOWnews今日新聞）
▲民進黨立委高嘉瑜受邀錄製節目《鄉民大學問》。（圖／NOWnews今日新聞）
由《NOWnews今日新聞》所製作播出的《鄉民大學問EP.4》，完整內容也將在今日晚間7時於《NOWnews今日新聞》YouTube頻道準時放送。


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