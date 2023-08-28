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王力宏助李芷婷勇奪《好聲音》季軍！她無緣金曲崩潰：不當歌手了

▲李芷婷（右）在《中國好聲音》加入王力宏戰隊，最後獲得季軍，卻因沒有入圍金曲獎淚崩。（圖／翻攝自李芷婷FB）
▲李芷婷（右）在《中國好聲音》加入王力宏戰隊，最後獲得季軍，卻因沒有入圍金曲獎淚崩。（圖／翻攝自李芷婷FB）

記者江芷稜/綜合報導

台灣眾多優秀選手挑戰《中國好聲音》，昔日選秀冠軍韋禮安、艾怡良皆鎩羽而歸，反倒是年僅18歲的李芷婷，2019年勇敢赴異鄉比賽，以清亮歌聲獲得那英、王力宏按燈，被認為極具冠軍相，最終她勇奪季軍創下台灣選手最佳成績，未料發片卻沒有入圍金曲獎，讓她一度內心崩潰，高喊「不想當歌手了」。

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▲李芷婷以牙套妹形象在《中國好聲音》一鳴驚人。（圖 / 翻攝自李芷婷FB）
▲李芷婷以牙套妹形象在《中國好聲音》一鳴驚人。（圖 / 翻攝自李芷婷FB）
擁有原住民血統的李芷婷，聲音高亢清亮，16歲就被挖掘，開始參加選秀比賽征戰四方，2018年踢館《聲林之王》受到關注，2019年參加浙江衛視《中國好聲音》暴紅，以戴著牙套的「牙套妹」可愛形象亮相，演唱〈你敢不敢〉獲得導師青睞，加入王力宏戰隊，一路過關斬將殺到四強賽，最後登上鳥巢10萬人體育場，獲得季軍的肯定，2020年10月發行首張專輯《美麗舊世界》。

▲李芷婷和王力宏合唱。（圖／翻攝微博）
▲李芷婷和王力宏合唱〈緣分一道橋〉。（圖／翻攝微博）
儘管在《好聲音》表現突出，李芷婷並未簽約到相關製作公司旗下，或簽約給大型唱片公司，一直待在「唯有音樂」，如今《好聲音》爭議爆發，相關人士表示，若要有經濟堅強的「鈔能力」才能拿前幾名，李芷婷看不出有雄厚背景，還是台灣賽德克族，完全沒有優勢，而當季擊敗李芷婷的冠軍刑晗銘，同樣沒有資源和專業團隊支撐，以素人之姿奪冠2個月後就慢慢銷聲匿跡。

▲李芷婷僅拿到第三名。（圖／翻攝微博）
▲李芷婷年僅19歲就站上鳥巢舞台。（圖／翻攝李芷婷微博）
而李芷婷返台後隔年發行專輯《美麗舊世界》，應該大鳴大放之際，新片卻未能入圍金曲獎，讓她極度崩潰大哭，躲在房間內一天都不肯出來，在同事苦勸下才走出房間，更對老闆表示沒有入圍金曲獎，讓大家都失望了，覺得自己很丟臉，「我還是不要當歌手好了，歌手這個角色對我來說壓力太大了，就是在迷失自我的路途中，粉絲、家人的期許都壓在自己的身上，為了不讓所有人失望，我就開始努力，但這已經錯了，我應該要符合自己的期許，不是為了其他人的眼光。」

▲李芷婷提到打破人設，反而被批崩壞，讓她壓力大到憂鬱。（圖／翻攝李芷婷IG）
▲李芷婷因為網友負面評論，讓她壓力大到憂鬱。（圖／翻攝李芷婷IG）
2022年，李芷婷受邀參加運動實境節目《全明星運動會》，堪稱是新人夢寐以求的曝光機會，卻因她兼顧商演活動，沒有太多時間練習，表現不夠認真，遭到網友責罵，強烈要求她退賽，導致她陷入不斷流淚、掉髮、失眠的狀態，酸民評論形成龐大壓力，讓李芷婷身心受創，演藝事業未如想像攀向巔峰，公司也讓她暫時休養。網友則在李芷婷身上看到，光有歌聲是不夠的，從《好聲音》脫穎而出後，歌手背後的資源支撐，還有自身的抗壓力、適應力，才是發光發熱的關鍵。

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