王力宏助李芷婷勇奪《好聲音》季軍！她無緣金曲崩潰：不當歌手了

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儘管在《好聲音》表現突出，李芷婷並未簽約到相關製作公司旗下，或簽約給大型唱片公司，一直待在「唯有音樂」，如今《好聲音》爭議爆發，相關人士表示，若要有經濟堅強的「鈔能力」才能拿前幾名，李芷婷看不出有雄厚背景，還是台灣賽德克族，完全沒有優勢，而當季擊敗李芷婷的冠軍刑晗銘，同樣沒有資源和專業團隊支撐，以素人之姿奪冠2個月後就慢慢銷聲匿跡。
而李芷婷返台後隔年發行專輯《美麗舊世界》，應該大鳴大放之際，新片卻未能入圍金曲獎，讓她極度崩潰大哭，躲在房間內一天都不肯出來，在同事苦勸下才走出房間，更對老闆表示沒有入圍金曲獎，讓大家都失望了，覺得自己很丟臉，「我還是不要當歌手好了，歌手這個角色對我來說壓力太大了，就是在迷失自我的路途中，粉絲、家人的期許都壓在自己的身上，為了不讓所有人失望，我就開始努力，但這已經錯了，我應該要符合自己的期許，不是為了其他人的眼光。」
2022年，李芷婷受邀參加運動實境節目《全明星運動會》，堪稱是新人夢寐以求的曝光機會，卻因她兼顧商演活動，沒有太多時間練習，表現不夠認真，遭到網友責罵，強烈要求她退賽，導致她陷入不斷流淚、掉髮、失眠的狀態，酸民評論形成龐大壓力，讓李芷婷身心受創，演藝事業未如想像攀向巔峰，公司也讓她暫時休養。網友則在李芷婷身上看到，光有歌聲是不夠的，從《好聲音》脫穎而出後，歌手背後的資源支撐，還有自身的抗壓力、適應力，才是發光發熱的關鍵。
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