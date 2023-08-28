楊志良連爆「驚」句管不動 張博洋：郭台銘還想處理兩岸問題？
郭台銘智庫成員、前衛生署長楊志良稱台灣頻傳輕生、家暴案，是因為沒有辦法去修理總統蔡英文、行政院長陳建仁，所以「就去修理比我更弱的人，打老婆、打小孩」，對此脫序發言更說「就是不道歉，你要我怎樣？」，台灣基進高雄市議員張博洋表示，郭董連楊志良都處理不好，還想處理兩岸問題？
記者鄭婷襄／高雄報導
張博洋指出，楊志良身為前衛生署長，對於去脈絡化的把家暴傷痛化成政治攻擊，完全無視受害者感受，道德良心是否泯滅？張博洋說道，今日火勢延燒，不只郭台銘說「楊志良有一些脫稿」，郭競總發言人黃士修也建議楊志良應該「公開道歉」，但楊志良的牛脾氣連郭董都壓不住，立刻打臉自家人，稱「我就是不道歉你要我怎樣？有本事把我抓起來啊！」，完全不給郭台銘面子。
張博洋說，楊志良除了不道歉，今日還滔滔不絕的當自走砲繼續講，「台灣男性精蟲越來越不行，女性生殖能力越來越低，還要去凍卵，這是因為歌手蔡琴害的，她的歌『讀（毒）你千遍不厭倦』」，楊志良更強調「為什麼要自己道歉？真的搞不懂欸！」
張博洋痛批，楊志良說出多段荒謬、脫序的發言，這樣扭曲健康議題、二次霸凌受暴家庭的人，就是郭台銘眼中的主流民意嗎？如今郭台銘從幾個月前的全台巡迴氣勢，如今要約誰喝咖啡誰不理他，最後團隊只能找楊志良、黃士修這種藍營邊緣人，聲勢消風到連楊志良壓不住，這人說要處理中國議題，要跟習近平簽和平協議？還有誰敢相信。