騷擾頻傳！宮城狐狸村也接上百通中國來電 連聲罵「笨蛋、去死」
中國民間的「反日情緒」逐漸發酵，除了與日本排放核廢水入海有關外，還有不少官方媒體主導輿情風向、海關總署宣布全面禁止日本海產進口等「默許鼓勵」這類行為的決策。有許多無辜的日本店家與觀光地區因此遭到牽連，繼福島當地的拉麵店、江戶川的文化中心外，宮城縣白石市知名觀光景點「宮城藏王狐狸村」也傳出上百通辱罵電話，讓管理單位不堪其擾。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《NHK》報導，自從24日福島得含氚廢水開始排放後，宮城藏王狐狸村就接到大量以中國國際電話區號「86」開頭的電話辱罵，雖然主要對方都是以中文叫囂，但其中還是夾雜不少日語單字如「バカ（笨蛋）」、「死ね（去死）」等等。
宮城藏王狐狸村村長佐藤文子透露，截至週一（28日）已經接到數百通類似的電話，有時候還會每隔一分鐘就有一通騷擾電話打來，儘管自己大多數都聽不懂，但對方挑釁態度以及影響營業的情況還是讓她向警方報案。
事實上，這類騷擾事件頻傳程度已經嚴重到日本大使館出面要求北京管控，就連在中國本地的日本學校與大使館也受到抗議騷擾，包含山東青島的日本學校、江蘇蘇州的日本學校、上海的日本學校等登傳出遭投石塊或雞蛋的行為，日本駐北京大使館和各地總領事館表示，由於抗議和騷擾電話頻繁，外交機構已增加了安保人員的數量，以應對任何可能的突發情況，中國安全部門也在日本大使館周圍加強戒備。