國人平均壽命少1歲！安聯AI全台健康指數降至91.1　僅老人分數增

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因此，安聯人壽2020年將AI技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系BIIC實驗室及台中榮總健康資料庫中心合作，結合醫療、學術、科技及金融保險等不同領域的專業合作，使用國家資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法，建立全台第一個可以預測未來的健康指數–安聯AI健康指數，打造跨域結盟新里程，提升傳統保險價值。
安聯AI健康指數是以人工智慧技術和國民健保資料庫為基礎，4年來持續追蹤與量化全體人民的健康狀況，讓每個客戶了解自己的健康分數與健康管理數據後，就能評估規畫，選擇最適合自己的醫療型保險商品，打破傳統商品導向的銷售模式思維，並結合保險業及數位健康產業的力量，同時加速金融保險及數位健康的創新發展。
「安聯AI健康指數」在比較2020年至2023年的健康指數後也發現，儘管近4年國人健康狀況呈平穩趨勢，國人「安聯AI健康指數」仍自2020年91.3下滑至2023年91.1，與近期內政部公布的台灣人平均壽命「少1歲」的趨勢不謀而合，其中全國健康指數變動幅度僅以老年人口有微幅向上的趨勢，推測可能是歸功於疾病意識與健康防護提高。
此外，老年人在台灣北區、中區與南區指數有提升，4年每年提升0.2分，個別子向度指標也同步上升；在東區，老年男性分數有下降的趨勢，癌症指數4年每年下降0.08分。
面對「癌症、失智、猝死」成為國人3大健康危機，國人對失智恐懼更僅次於癌症，尤其失智症照護跟癌症治療花費不可小覷，根據「2023安聯AI健康指數大探索」指出，失智症人口的健康指數僅72.8（全國91.1），其癌症、住院及健康等相關指標皆低於同年齡人口。
根據統計，失智症病程約8年至10年，居家照護每月也需看護費約3萬元，因此，安聯人壽建議，失智症照護成本高，除了尋求社會資源的協助之外，及早規劃失智險可以做為保護家庭的第一道防線，失智中重度階段更有可能面臨失能的風險，預算充足者可透過失能險強化保障。
同時，「2023安聯AI健康指數大探索」亦指出罹癌者健康指數偏低，口腔癌第四期患者的健康指數更只剩60.9，但治療癌症所產生的鉅額醫療及長期照顧費用，可能導致家庭面臨經濟壓力，除了足夠的基礎醫療保障（如住院、手術、實支實付險、重大傷病險）已成為必備，安聯人壽建議民眾也可善用「一次性」給付的癌症險，讓資金運用更靈活，提供足夠的經濟後援，在抗癌路上能夠選擇更好的治療方式、提高治癒機會，同時兼顧生活品質，避免造成家庭財務的龐大負擔。