竹縣國中女生公費施打HPV疫苗　9/1開打及早防護

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新竹縣推動國中女生免費施打人類乳突病毒（HPV）疫苗政策，已經進入第8年，今年配合衛生福利部國民健康署政策，改成9價公費疫苗進入校園接種，預計有2500名女性符合資格。此次9價公費施打對象為具有我國國籍的111年入學國中女生（98年9月2日至99年9月1日出生者），設籍新竹縣或就讀本縣國中的女生，14歲以內共施打2劑，第1劑於9月施打，隔年3月施打第2劑；如果家長對子宮頸癌疫苗有任何疑問，可以參考衛福部送給學生的「關懷包」，也可洽國民健康署免費諮詢專線0800-88-3513，深入了解疫苗作用後，再決定是否接種，期望有效降低HPV相關癌症與疾病的發生。
新竹縣將自9月起至10月30日進駐縣內40所國中提供接種服務，若因故無法於校園施打的學生，亦可於11月15日前至轄區衛生所或合約院所補接種，接受疫苗保護遠離子宮頸癌的威脅。
新竹縣政府衛生局長殷東成表示，此次施打的公費HPV為9價型，9至14歲接種2劑、15歲以上打3劑，建議皆應接種「相同價數」，並依仿單的建議時程，完成所有劑次接種，以具有完整保護力，提醒家長務必鼓勵家中女兒接種。而施打疫苗後常見的副作用有暈針、發燒、頭痛、噁心、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢，有小於百分之五以下的人，會有全身性發燒情形，建議接種後應觀察30分鐘再離開。
除了接種人類乳突病毒（HPV)疫苗之外，30歲以上女性每年皆可免費進行抹片檢查，各個年齡層的女性都該重視自身健康，別忘了幫自己安排定期抹片檢查。HPV疫苗可以預防相關型別病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接受HPV疫苗接種後，仍須有安全性行為，正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢，三道防護完整保護，讓子宮頸癌不上身。