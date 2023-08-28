21歲「港版IU」奪2023港姐冠軍！正妹老師成遺珠 落選登熱搜第一
《2023香港小姐選美》決賽昨（27）日在TVB電視城舉行，在16位佳麗中，最後由奪冠大熱門莊子璇拿下港姐冠軍，亞軍王怡然則是同時獲獎「最上鏡小姐」，成為雙料佳麗，季軍為「翻版范冰冰」王敏慈。而10號佳麗陳霈錤擁有高顏值及高學歷，最終卻無緣擠進前3名，讓網友們替她大抱不平，關鍵字「香港小姐10號意難平」也火速登上微博熱搜第一名。
記者賴禹妡/綜合報導
綜合港媒報導，奪得2023年港姐冠軍的莊子璇，另有「港版IU」的封號，她賽前就是奪冠大熱門，先前也在限時投票活動「一見鍾意佳麗」中拿下冠軍，她目前就讀於香港大學食物及營養科學，也是前港姐冠軍馮盈盈的學妹；至於亞軍王怡然則是同時奪得「最上鏡小姐」，成為比賽中的雙料佳麗。
季軍王敏慈被封為「翻版范冰冰」，她過去曾參加陸綜《全明星偶像學院》，早已小有名氣，目前就讀於北京中央戲劇學院表演系，為章子怡、鞏俐等巨星的師妹。不過，在這場比賽中，10號佳麗陳霈錤不僅長相貌美，還擁有香港大學文科碩士畢業的高學歷，她原本擔任小學老師，為了港姐比賽毅然辭職，她在機智問答階段口條流利，被視為黑馬，沒想到最終卻沒進入前3名成為遺珠，讓網友們遺憾地喊：「10號要長相有長相，要談吐有談吐，要學識有學識（港大碩士），居然三甲不入。」也讓關鍵字「香港小姐10號意難平」登上微博熱搜第一名。