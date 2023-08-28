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中國經濟嚴重疲軟！彭博：全球等著迎接潛在經濟打擊

▲中國經濟增長放緩程度引發全球各國的政策制定者以及經濟學者、分析師們擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國經濟增長放緩程度引發全球各國的政策制定者以及經濟學者、分析師們擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國作為全球第2大經濟體，在房地產市場惡化、消費者支出疲軟、信貸成長下滑之下，經濟復甦程度出現嚴重疲軟，原先市場預期中國能帶動全球經濟增長的1/3，然而目前緊盯中國的各國政策制定者也不得不承認，中國經濟疲軟著實令人憂心，準備迎接潛在的經濟打擊。

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根據《彭博》報導，中國經濟放緩不僅在國內造成地方政府財政困窘、大型房企面臨債務危機、青年嚴重失業等問題，對於亞洲各經濟體與非洲國家貿易造成的打擊也相當明顯，例如日本因為中國減少汽車與晶片的採購，出口額呈現了2年多來首次下跌，中國對台灣、韓國的電子零件需求也急劇下降；韓國、泰國央行同樣以中國經濟復甦疲軟為由，下調國內經濟成長預測。

澳洲政府也表示，儘管敦促國內出口商在中澳外交情勢緊張之際，減少對中國的倚賴，但中國仍是澳洲原物料出口的最大貿易夥伴，年貿易額高達2850億澳元，受到中國本身經濟放緩影響，澳洲國內也預測經濟成長將出現大幅疲軟的狀態。

與此同時，全球投資人也從中國股市撤資超過百億美元，包含高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）都下調了中國股市的目標，跨國企業從Nike到開拓重工（Caterpillar）也坦言中國經濟放緩對其獲利造成打擊，後者更稱中國對建築工地機械的需求比之前想像的還要差，這也能與遍地爛尾樓、房市慘澹的情況互相呼應。

不過報導也提到，另一角度來中國通縮也代表著全球油價有望回落、自中國運往各地的商品價格也正在下降，歐美等仍在對抗高通膨的國家將「樂見此景」，印度、越南等新興市場也能藉機吸引擺脫仰賴中國的外資企業。

美國財政部副部長艾迪耶摩日前也指出，中國經濟疲軟，可能會給一些依賴中國經濟成長的發展中經濟體與地區帶來困難，但強調美國經濟有能力抵禦相關衝擊帶來的不利因素，並稱「我們可能已為應對由此產生的逆風，做了最好的準備。」

BCA Research首席全球策略師貝雷津（Peter Berezin）則表示，只有中國通縮的話，對全球經濟來說不是件壞事；但如果歐美及其他地區也陷入衰退、中國卻仍然疲軟，「那麼就出問題了」。

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