中國經濟嚴重疲軟！彭博：全球等著迎接潛在經濟打擊

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澳洲政府也表示，儘管敦促國內出口商在中澳外交情勢緊張之際，減少對中國的倚賴，但中國仍是澳洲原物料出口的最大貿易夥伴，年貿易額高達2850億澳元，受到中國本身經濟放緩影響，澳洲國內也預測經濟成長將出現大幅疲軟的狀態。
與此同時，全球投資人也從中國股市撤資超過百億美元，包含高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）都下調了中國股市的目標，跨國企業從Nike到開拓重工（Caterpillar）也坦言中國經濟放緩對其獲利造成打擊，後者更稱中國對建築工地機械的需求比之前想像的還要差，這也能與遍地爛尾樓、房市慘澹的情況互相呼應。
不過報導也提到，另一角度來中國通縮也代表著全球油價有望回落、自中國運往各地的商品價格也正在下降，歐美等仍在對抗高通膨的國家將「樂見此景」，印度、越南等新興市場也能藉機吸引擺脫仰賴中國的外資企業。
美國財政部副部長艾迪耶摩日前也指出，中國經濟疲軟，可能會給一些依賴中國經濟成長的發展中經濟體與地區帶來困難，但強調美國經濟有能力抵禦相關衝擊帶來的不利因素，並稱「我們可能已為應對由此產生的逆風，做了最好的準備。」
BCA Research首席全球策略師貝雷津（Peter Berezin）則表示，只有中國通縮的話，對全球經濟來說不是件壞事；但如果歐美及其他地區也陷入衰退、中國卻仍然疲軟，「那麼就出問題了」。