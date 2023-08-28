尼可拉斯凱吉化身《地獄》恐怖情人！每天傳1萬則訊息給導演
由奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉主演電影《地獄來的乘客》，描述趕往醫院陪產的準爸爸大衛（喬爾金納曼 飾），在停車場遭到不速之客（尼可拉斯凱吉 飾）用槍挾持，踏上一場地獄般旅途的故事。片中凱吉大展招牌瘋狂顏藝，把《自殺突擊隊》「隊長」喬爾金納曼嚇得不輕。此外導演透露，凱吉每天都會傳1萬則訊息跟他討論電影，彷彿恐怖情人。
記者黃雅琪/綜合報導
以多元題材和瘋癲演技，榮登「邪典教主」的奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉，即使臉已成為無數迷因，依然沒有放棄製作有趣的作品，提到凱吉對電影的熱情和敬業態度，導演尤瓦阿德勒在訪談表示，凱吉是真正的「電影狂熱分子」，會在開拍前花5、6週準備角色。
導演尤瓦阿德勒透露：「凱吉每天讀8小時的劇本，我一天會收到他1萬則訊息，『你看這個楚門柯波帝跟田納西威廉斯的訪談，他們說話的方式超有趣』、『這件外套如何？』、『這句台詞怎麼樣？我們能這麼做嗎？可以刪掉那句嗎？』我從沒見過這樣的人，尼可拉斯凱吉完全投入其中，像一座火山不斷有新點子冒出來，超猛的！」
除了研讀劇本外，尼可拉斯凱吉也由外在完美變身角色，導演尤瓦阿德勒表示在前製作業期間，凱吉突然傳來一張他染成紅髮的照片，讓他和製作人嚇了一跳，阿德勒立刻想到流傳在凱吉粉絲間的理論「凱吉愈瘋，電影就愈棒！」而後續的精采表現也應證了，透過凱吉的髮型就能判斷電影好壞的傳聞。《地獄來的乘客》將於9月15日全台上映。