中華職棒／誠泰三本柱VS.兄弟三洋投！回顧史上經典三巨頭組合

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令人印象深刻的還有2003年兄弟象的三洋投，風神、中込伸和橫田久則，三人在當年合力豪取41勝，風神該年出賽23場出賽有20場是擔任先發投手，整季投出12勝4敗、113K、ERA 2.53的成績，該年20場先發出賽當中有18場至少投6局以上，甚至還有7場比賽投滿九局，9/2碰上統一更是上演9.2局失1分狂飆8K的成績，風神吃優異的局數能力也替兄弟象保留牛棚戰力可以來面對其他場次的比賽，而中込伸的數據也是相當漂亮，整年投出13勝8敗3次救援成功、129K以及ERA 2.53，中込伸擔任開幕戰先發就上演投10局飆6K的表現，帶領球隊旗開得勝，另一位日籍洋投橫田久則整個賽季繳出16勝3敗、162K以及ERA 2.90的成績，並奪下該年的勝投王，是三位唯一獲得年度獎項洋投，這三位超強洋投加上當年兄弟象的「黃金三劍客」陳致遠、彭政閔、蔡豐安，兄弟象在2003年奪下隊史第二次三連霸。
有了2003年的經驗，兄弟象隊於2010年再度複製「洋將三巨頭」政策，由羅曼、麥格倫、卡斯帝扛起兄弟象隊堅強的先發輪值，羅曼整季繳出12勝7敗、142K、ERA 3.03，另外還有6場完投與兩場完封的紀錄，麥格倫也有11勝9敗、117K、ERA 2.25的成績，另一名洋投卡斯帝則是有14勝5敗、83K、ERA 2.17的成績，這三位洋投在例行賽的數據相當優異，到了總冠軍賽又再提升一個檔次，在不被看好的情況下，三人盡全力封鎖興農牛的打線，甚至連一支長打都擠不出來，首場比賽麥格倫先發7.2局失1分，第二戰卡斯帝完投九局也僅失一分，第三戰的羅曼更狂，投出完投完封的精采表現，第四戰受天候影響延至10/23舉行，也讓麥格倫可以整整休息一周再度登板，他也沒有讓球隊失望，雖然首局碰到危機，但他後面8局完全壓制興農打線，投滿九局僅失一分，帶領兄弟再度奪冠。
前面回顧了1994年的「土洋連線三巨頭」以及2003、2010的「洋將三巨頭」，中職歷史上也有出現「本土三巨頭」，那就是2005年誠泰Cobras的「三本柱」林恩宇、林英傑和許竹見。林英傑整個賽季出賽31場出賽有29場先發，12勝8敗以及2.33的防禦率，單季狂飆174K拿下該年的三振王，也是連續兩年獲得三振王頭銜，另外在7/21封王加賽中，林英傑完美壓制興農牛的打線，先發8局飆5無失分，再加上林恩宇漂亮收尾，帶領誠泰贏得上半季冠軍，優異的表現也獲得日本職棒的青睞，季末加盟東北樂天金鷲，「超級新人」林恩宇和林英傑一樣都是投出12勝8敗的成績，但 1.72的自責分率稱霸聯盟，是三巨頭中表現最出色的一位，幾乎囊括該年所有的投手大獎，包括防禦率王、金手套、最佳十人、新人王和年度MVP。另外許竹見在2005年也有脫胎換骨的表現，當年他投出11勝7敗、111K和ERA 3.18的成績，也獲得最佳進步獎的肯定，不過可惜的是陣中洋砲馬力歐在季中過世，而好友威拉斯也在季中離台，少了兩位強打，誠泰在總冠軍賽不敵興農牛，以亞軍作收。