Kia EV5正式亮相　中型電動休旅之姿進軍全球

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EV5在外觀上與先前的概念車相差不多，我們也從中國工信部所呈現的資料可以知道，輪圈變成了21吋之外，還有就是後照鏡改回了傳統式的設計，剩下的燈光與整體車身樣貌與概念車如出一徹，在尺碼部分車長4,615mm、軸距2,750mm，與Sportage相當類似，不過比起Model Y略短了135mm，但憑藉著良好的車內空間設計，以及整體的車輛樣貌更為方正，依舊可以營造出極佳的車室空間表現，而在動力部分，中國規格的車款配置單一電動馬達，215匹的最大馬力以及31.6公斤米的峰值扭力傳遞到前輪，並且使用比亞迪的刀鋒鋰電池組，不過這個規格並不是全球車型的規格，因此未來還會有更多動力選擇。
車室內的空間是一大亮點，原廠強調這輛車的受眾是千禧世代的家族，因此內裝的空間要有現代設計感，同時還有舒適性以及環保特質，而在前排座椅非常特別的是副駕駛座椅面延伸到了中央扶手，讓車輛感受上更像是沙發，配合64色氣氛燈顯得更有休息室的感覺，當然車輛也配有完整的ADAS先進駕駛輔助系統，不只方便也更加安全，而EV5的儀表配置跟EV9非常類似，前衛科技感受一覽無遺，後方的座椅在傾倒之後也可以有平整化的空間可以使用，而行李廂底板下方也有額外的置物空間，拓展了這輛車的實用性，而除了EV5即將在全球登場之外，Kia也表示更小型的EV4已經在開發當中，將會在不久的將來與大家見面。