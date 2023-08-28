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Kia EV5正式亮相　中型電動休旅之姿進軍全球

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

先前我們就已經看過Kia EV5在中國工信部上的資料，而現在隨著成都車展的開跑，這輛車也由原廠正式公佈相關數據，這輛車尺碼略小於EV6，而價格也更為便宜，不過外型上則有著老大哥EV9的設計風格，內裝部分在前座有著非常特別的沙發式座椅，而且現在他們已經確認EV5將會是全球戰略車款，在今年10月會有更多全球車型的細節公佈。

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EV5現在從中國出發，而未來這輛車還將會銷售到全球市場。
EV5現在從中國出發，而未來這輛車還將會銷售到全球市場。
EV5在外觀上與先前的概念車相差不多，我們也從中國工信部所呈現的資料可以知道，輪圈變成了21吋之外，還有就是後照鏡改回了傳統式的設計，剩下的燈光與整體車身樣貌與概念車如出一徹，在尺碼部分車長4,615mm、軸距2,750mm，與Sportage相當類似，不過比起Model Y略短了135mm，但憑藉著良好的車內空間設計，以及整體的車輛樣貌更為方正，依舊可以營造出極佳的車室空間表現，而在動力部分，中國規格的車款配置單一電動馬達，215匹的最大馬力以及31.6公斤米的峰值扭力傳遞到前輪，並且使用比亞迪的刀鋒鋰電池組，不過這個規格並不是全球車型的規格，因此未來還會有更多動力選擇。

車室內的空間是一大亮點，原廠強調這輛車的受眾是千禧世代的家族，因此內裝的空間要有現代設計感，同時還有舒適性以及環保特質，而在前排座椅非常特別的是副駕駛座椅面延伸到了中央扶手，讓車輛感受上更像是沙發，配合64色氣氛燈顯得更有休息室的感覺，當然車輛也配有完整的ADAS先進駕駛輔助系統，不只方便也更加安全，而EV5的儀表配置跟EV9非常類似，前衛科技感受一覽無遺，後方的座椅在傾倒之後也可以有平整化的空間可以使用，而行李廂底板下方也有額外的置物空間，拓展了這輛車的實用性，而除了EV5即將在全球登場之外，Kia也表示更小型的EV4已經在開發當中，將會在不久的將來與大家見面。

EV5的整體造型跟概念車幾乎一樣，前衛的特質是他的最大特色。
EV5的整體造型跟概念車幾乎一樣，前衛的特質是他的最大特色。
車長4,615mm、軸距2,750mm，整體尺碼設定與Sportage相差不多，比起對手Tesla Model Y略短135mm。
車長4,615mm、軸距2,750mm，整體尺碼設定與Sportage相差不多，比起對手Tesla Model Y略短135mm。
車輛方正外貌並且帶有清楚的肌肉線條非常吸睛，輪圈的樣式也是相當具有特色。
車輛方正外貌並且帶有清楚的肌肉線條非常吸睛，輪圈的樣式也是相當具有特色。
車尾造型簡潔有力，細長的LED燈組與車頭相呼應。
車尾造型簡潔有力，細長的LED燈組與車頭相呼應。
車內的整體佈局與EV9相當類似，儀表與中央螢幕連成一體，駕駛的四幅式方向盤可以控制車輛諸多功能。
車內的整體佈局與EV9相當類似，儀表與中央螢幕連成一體，駕駛的四幅式方向盤可以控制車輛諸多功能。
副駕駛座的椅面延伸到中央扶手下方是一大看點，原廠表示這樣的感覺更像是沙發。
副駕駛座的椅面延伸到中央扶手下方是一大看點，原廠表示這樣的感覺更像是沙發。
行李箱空間非常寬敞，平整化的設計相當實用，底板下方還有更多空間可以置放物品。
行李箱空間非常寬敞，平整化的設計相當實用，底板下方還有更多空間可以置放物品。
車內的設計風格是為了符合千禧世代的家庭想像，屆時市場的接受度將會是最好的解答。
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