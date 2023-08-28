哆啦A夢生日快樂！台灣辦影展慶生、《THE哆啦A夢展》12月登台

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網友搞笑表示：「如果拜託哆啦A夢的話，直到暑假最後一天都不用做事，因為他會用祕密道具解決一切！像是拿出可以自動寫出正確答案的電腦筆，立刻完成作業的道具。」笑說遇到學校作業相關問題，第一秒想到的求救對象都是哆啦A夢。
本週日將迎來哆啦A夢生日，日本大張旗鼓為哆啦A夢慶生，台灣粉絲當然也少不了生日專屬福利，台灣片商特別推出《哆啦A夢－時光機之旅》經典影展，7部經典作品於威秀影城獨家放映，第一部由首度登台大銀幕的《哆啦A夢：新大雄的宇宙開拓史》打頭陣，一圓粉絲當年未能進戲院享受最佳觀影體驗的遺憾。
值得一提的是，這次還有從日本空運來台的「哆啦A夢紀念金幣」將贈送給粉絲，金幣是每週限定隨片發放，只要上映時間一過就無法獲得，忠實粉絲要把握機會進戲院與哆啦A夢度過生日。《哆啦A夢-時光機之旅》活動首部電影《哆啦A夢：新大雄的宇宙開拓史》9月1日在全台威秀影城獨家上映。
不只有影展，《THE哆啦A夢展 台北 2023》也確定登台，《THE哆啦A夢展》集結會田誠、梅佳代、小谷元彥、桑久保亮太、鴻池朋子、後藤映則、近藤智美、坂本友由、佐藤雅晴、山崎詩詩、篠原愛、Shiriagari壽、中里勇太、中塚翠濤、奈良美智、西尾康之、蜷川實花、福田美蘭、增田賽巴斯汀、町田久美 Mr.、村上隆、森村泰昌+KOIKE JUNKO、山口晃、山口英紀+伊藤航、山本龍基、中島玲菜、渡邊希等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，創作出極富想像力且獨一無二的作品。
《THE哆啦A夢展》從東京起跑，在日本巡迴10多個城市後，確定於今年12月16日至4月7日在中正紀念堂1展廳登場，主辦單位特地選在9月3日哆啦A夢生日當天開賣門票，包含預售單人票360元、預售雙人套票700元、期間限定圖錄套票1200元、日本進口村上隆X哆啦A夢資料夾商品套票550元等，詳情請至udn售票網查詢。